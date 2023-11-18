新北耶誕城點燈 桑塔熊逗趣萌翻

新北市觀旅局指出，新北耶誕城開城後，每晚都會有光雕秀及主燈秀。 （記者闕敬倫攝）

2023/11/18 05:30

33公尺主題耶誕樹超炫麗 光雕秀創下範圍最廣展演

〔記者闕敬倫／新北報導〕「新北歡樂耶誕城」昨天晚間在新北市政府市民廣場開城，由新北市代理市長劉和然與來賓同步點亮三十三公尺主題耶誕樹「甜點星」及周邊燈區裝飾，並揭曉今年創新裸視三D光雕投影展演秀，現場約有近萬人造訪。

耶誕樹兩層天幕 近200條光影

新北市政府觀光旅遊局指出，今年度新北耶誕城由吉祥物「桑塔熊」與其好朋友們一同現身，市民廣場中央設置天幕式耶誕樹「甜點星」，耶誕樹高度三十三公尺，天幕兩層，一層一一四條光影、一層八十三條光影，主體以抹茶蛋糕形式為發想，燈飾則以充滿光影美感的雙層薄紗天幕呈現，從樹頂向外延伸，燦爛奪目的光點閃耀夜空。

「耶誕光雕投影展演秀」今年再次突破限制，將光雕投影範圍延伸至新北市府大樓建物，首支光雕投影秀「再度閃耀篇」由桑塔熊擔任主角，與薑餅人躍上市府大樓，以各種逗趣表情與觀眾打招呼，帶來一連串故事，讓整座大樓瞬間活潑了起來。

染牆燈投射高彩度絢麗光雕至市府大樓側邊，與主秀展演連動，加上市府二樓迴廊的桑塔熊造型逐格燈條，搭配光雕秀形成全場域環繞的動態展演，創下耶誕城「史上投影範圍最廣」的聲光秀展演。

新北市觀旅局指出，新北耶誕城開城後，每晚都會有光雕秀及主燈秀，時間為每日下午五時半到午夜十二時，每半點、整點一次，晚上十時半後的場次為無聲版，將帶給國內外民眾全新的視覺震撼，提供高規格的沉浸式體驗，歡樂耶誕城活動至明年一月一日止。

每晚上演光雕秀、主燈秀

新北市觀旅局補充，今年觀旅局量身打造「二○二三新北歡樂耶誕城主題Gif貼圖」，讓民眾打卡時能夠搭配方頭熊家族、桑塔熊以及多位好友們，只要在IG或臉書的限時動態貼圖區搜尋「新北歡樂耶誕城」，即可免費使用。

新北市觀旅局表示，在新北耶誕城活動期間會推出更多抽獎活動，欲了解更多訊息，可上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網，或加入「新北旅客」Facebook粉絲團查詢。

「耶誕光雕投影展演秀」將光雕投影在新北市府大樓建物，首支光雕秀「再度閃耀篇」。 （記者闕敬倫攝）

新北歡樂耶誕城點燈，市民廣場中央設置天幕式耶誕樹「甜點星」，主體以抹茶蛋糕形式為發想，燈飾從樹頂向外延伸。（記者闕敬倫攝）

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