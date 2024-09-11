高檢署第二波打詐查緝專案 扣犯罪所得13億

高檢署統合懲詐團隊，自今年7月1日至8月20日進行第二波打詐查緝專案，共查扣犯罪不法所得13億6727萬元，圖為高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

2024/09/11 11:14

〔記者王定傳／新北報導〕高檢署統合懲詐團隊科技偵辦境內外電信詐團，自今年7月1日至8月20日進行第二波打詐查緝專案；高檢署今指出，這次專案期間，全國各地檢共查獲（含起訴）5770件、7795人（含車手4250人），羈押877人，查獲機房34座、水房19座，並查扣犯罪不法所得13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆，不動產24筆、汽車17輛，並凍結帳戶12億元，成果豐碩。

高檢署指出，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，法務部為懲詐主責機關，高檢署奉法務部之命，為懲詐面的執行機關。

高檢署與全國各地方檢察署、內政部警政署刑事局、法務部調查局研議規劃懲詐查緝作為，於今年5月24日至6月14日，進行第一波查緝後，從自年7月1日至8月20日止，執行第2波「斷源專案」。

專案期間，刑事局共執行306案，約談2820人，查扣犯罪不法所得9.79億元；調查局共執行31案，破獲機房6座、水房4座，約談231人，查扣現金1億5千萬元、泰達幣44萬779.918顆、不動產22筆、車輛15輛、黃金230.98錢、名牌包2個及上萬張SIM卡等，並經法院裁定扣押上百帳戶凍結12億元。

高檢署指出，自打詐綱領1.5版實施以來迄今年7月止，懲詐團隊共查獲電信詐騙集團2603件，指標達成率已達145％，成效良好。另，高檢署推行追贓返還計劃，透過偵、審中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴依據，以彌補被害人所受損害，經統計自去年7月至今年7月底，和調解件數為8751件，和調解金額為19億7356萬元。

高檢署並指出，經統計，今年1至7月，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少22.43％、32.38％，呈下降趨勢；不過，現今電信詐騙集團係一有系統、分工細緻專業，且藏身於境外並利用科技網路、產業發展、金融便利掩護，不斷推陳出新詐騙手法，再加以金錢吸收誘惑青少年、專業人士，為其服務，而形成一龐大犯罪集團產業鏈，致民眾持續遭詐騙受害。

高檢署強調將強化懲詐團隊科技辦案能力，深化國際合作，持續不間斷查緝，以澈底瓦解電信詐騙集團為目標，保護民眾財產安全。

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