放養寵物犬1週車禍2次眼球爆出 新北飼主被罰1萬8列黑名單

新北三重一名飼主把寵物狗放養，導致小狗一週出兩次車禍，撞瞎一隻眼睛。（新北市動保處提供）

2024/01/29 10:57

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府動保處日前接獲民眾陳情，表示三重區有一名黃姓飼主放養寵物犬，讓小狗一週內發生二次車禍，使其一隻眼球掉出眼眶，黃姓飼主也不願負擔過多醫藥費，經判斷飼主無能力保護寵物，動保處依法沒入犬隻並送醫，對黃姓飼主則依法開罰1萬8千元罰鍰並列為黑名單，未來將不得飼養及認養特定寵物。

陳情民眾表示，日前在家聽到狗慘叫，出來一看發現黃姓飼主放養的小黑狗左眼球掉出眼眶，因為劇痛一邊竄逃一邊尖叫，造成滿地鮮血；黃姓飼主說小狗被車撞到，而且前幾天也曾被機車撞到過。黃姓飼主沒有牽繩，欲以「一手抱狗，一手騎車」的危險方式帶狗就醫，後來又換成沒有門的外出籠，最後熱心民眾提供牽繩協助送醫急救。

動保處指出，黃姓飼主不願負擔過多醫藥費，於隔日即要求小狗出院，動保處遂至其家中查看犬隻並送醫。黃姓飼主表示「不知道牽繩會斷掉、要罰就罰不是沒錢」，動保處評估飼主一週內使寵物車禍2次，飼養觀念及責任感不足，依動保法第32條沒入犬隻，再依第30條第1項第1款處1萬5000元罰鍰，加上未植入晶片處3000元罰鍰，全案共處1萬8000元罰鍰，並將飼主列為黑名單。

至於本案小狗，動保處表示，除眼部傷口感染外，小狗無腦震盪及內出血情形，經手術移除脫出的眼球及休養後，目前已無大礙，在動保處等待領養。

動保處呼籲，寵物不可放養，開門或上下車時應隨時注意寵物動向，或隨時握緊牽繩，避免憾事發生；若飼主未善盡管理責任，導致犬隻或用路人受傷，除違反動保法外，可能背負民、刑事責任。

新北三重一名飼主把寵物狗放養，導致小狗一週出兩次車禍，撞瞎一隻眼睛。（新北市動保處提供）

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