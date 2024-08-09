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沒開打就在酸！林郁婷金牌戰波蘭對手PO梗圖 網見翻譯氣炸：沒水準

林郁婷奧運金牌戰，將碰上年僅20歲的波蘭小將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）。（資料照、路透；本報合成）

林郁婷奧運金牌戰，將碰上年僅20歲的波蘭小將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）。（資料照、路透；本報合成）

2024/08/09 19:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷無端捲入性別爭議，即使頂著輿論壓力仍持續奮戰，於昨（8日）晉級奧運金牌戰，即將碰上年僅20歲的波蘭小將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）。然而，有網友發現，賽琳梅塔在IG限動PO出一張梗圖，稱自己是爭奪金牌的「最後一個女人」，氣得網友灌爆留言痛批她「沒水準」。目前，該限時動態已遭刪除。

一名網友在Dcard發文表示，得知林郁婷金牌戰的對手為來自波蘭的賽琳梅塔後，就去查看了她的IG，發現她轉發了一張梗圖，沒想到，翻譯文字後的內容令原PO直呼，「真的很不妙耶」。

將梗圖翻譯成中文後顯示，賽琳梅塔坐在擂台上與教練對談，教練告訴她，「我有兩個消息，一個好消息和一個壞消息」，賽琳梅塔選擇，「從好的開始」，教練說，「週六決賽前，妳可以休息一下」，賽琳梅塔則問，「那壞消息呢」，教練則稱，「妳是爭奪金牌的最後一個女人」，賽琳梅塔則驚呼，「哦，靠」。

對此，原PO擔心表示，「不敢想像比賽結束時跟頒獎時，這些選手會不會又做出什麼舉動，就怕到時候全場噓聲，希望有多點人能夠到場，幫郁婷她應援」。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「有什麼關係，就當她害怕林郁婷吧」、「怕輸吧！輸了可以說對方是男人，贏了可以說打贏男人」、「怎麼在奧運這種最高殿堂上還可以那麼沒水準，恨不得超希望林郁婷在比賽上把她揍扁，氣死」、「她根本沒在靠力量壓制的，技巧速度取勝，對手肌肉都比她大欸，輸不起就睜眼說瞎話超傻眼」。

值得一提的是，有網友指出，波蘭歷史上就發生一位有性別爭議的選手，名為Ewa Kłobukowska，「他們怎麼還敢拿這件事來說！？明明曾經也是身為苦主的國家，沒想到竟然也成為霸凌者，我覺得他們是最沒資格說這件事的人！」，並建議網友去賽琳梅塔的IG留言提起Ewa Kłobukowska，「看能不能激起波蘭人的同理心共鳴感，讓更多的波蘭人一起加入幫忙說話，也許年輕一代的波蘭人不知道或忘了她，最好是讓這位選手好好了解，他們國家這位波蘭前輩的性別爭議，也或許有機會能讓她改變想法幫忙出聲。」。

事後，原PO補充，賽琳梅塔已將此篇梗圖限動刪除，「原因未知，希望是因為有看到她貼文底下的善意留言，也稍微了解到事情原委」。

賽琳梅塔在IG限動PO梗圖，暗酸林郁婷。（圖擷取自Dcard；本報合成）

賽琳梅塔在IG限動PO梗圖，暗酸林郁婷。（圖擷取自Dcard；本報合成）

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