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新北食農展登場 農場搬進市府大廳

新北市食農教育展開幕，小朋友體驗另類釣魚，了解永續漁業的重要性。（記者董冠怡攝）

新北市食農教育展開幕，小朋友體驗另類釣魚，了解永續漁業的重要性。（記者董冠怡攝）

2024/08/03 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展昨天開幕。市長侯友宜表示，食農教育從小就要開始扎根，透過食農教育了解生態保育、有機與友善耕作環境，共同關懷這塊土地。同時食農教育展工作坊加開四場次，每場次限廿人，活動當日現場報名。

互動裝置 幼童開心挖土

侯友宜說，展覽將農場搬進市府一樓大廳，並設計「永續農業小釣場」、「永續農業小幫手」、「地產地銷小農夫」及「梯田生態疊疊樂」四道互動裝置，讓民眾透過遊戲認識永續發展與新北市永續農、漁業特色，還有食農教育遊程及田間生態系的昆蟲標本等。

昨天幼童們化身小釣客，手持「釣竿」專心等待魚兒「上鉤」，架式十足，一臉燦笑地說「釣到了！」小朋友也當起農田裡的觀察家，拿起小鏟子動手挖土，最後心滿意足帶著小盆栽繼續前進。

農業局補充，加開四場次工作坊分別為八月三日、四日下午四點至五點，八月十日下午二點半至三點半，八月十一日下午四點至五點，地點也在市府一樓大廳。

完成闖關任務可獲紀念品，且持闖關卡到合作場域消費或體驗可享優惠，相關資訊可至臉書粉專「新北市農業局─稼日蒔光（https://www.facebook.com/agr.ntp）」查詢。

新北市食農教育展昨於市府大廳開幕，幼童們化身農田裡的小小觀察家，拿起小鏟子動手挖土。（記者董冠怡攝）

新北市食農教育展昨於市府大廳開幕，幼童們化身農田裡的小小觀察家，拿起小鏟子動手挖土。（記者董冠怡攝）

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