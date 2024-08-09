8/9 今彩539頭獎開出5注！獎落台北、台南、屏東

8月9日開獎的第113000191期今彩539頭獎開出5注，第113000077期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/08/09 22:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月9日開獎的第113000191期今彩539頭獎開出5注，由台北市中山區天祥路46號1樓「和樂發投注站」、台北市北投區明德路152號1樓「鑫順義彩券行」、台北市中正區和平西路一段74號「錢虎錢來也彩券行」開出、台南市新營區王公里民治路24之6號1樓「穩發彩券行」、屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路195號「福德發彩券行」；第113000077期大樂透頭獎則摃龜。

第113000077期大樂透中獎號碼「14、20、27、42、44、47，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共19注中獎，每注可得10萬9956元；肆獎75注中獎，每注可得1萬7907元；伍獎共1329注中獎，每注可得2000元；陸獎共1877注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9285注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6031注中獎，每注可得400元。

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第113000077期49樂合彩中獎號碼為「14、20、27、42、44、47」，四合11注中獎，可得20萬元；三合共553注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2467注中獎，每注可得1250元。

第113000191期今彩539中獎號碼為「02、07、08、10、12」，頭獎5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共356注中獎，每注可得2萬元；參獎共9484注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2327注中獎，每注可得50元。

第113000191期39樂合彩中獎號碼為「02、07、08、10、12」，四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共519注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7665注中獎，每注可得1125元。

第113000191期3星彩中獎號碼為「361」，壹獎共67注中獎，可得5000元。

第113000191期4星彩中獎號碼為「3739」，壹獎共39注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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