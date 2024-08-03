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新北「HOPE計畫」 助青少年找生涯定向

新北市府教育局「HOPE計畫」，幫助國中畢業青少年尋找志向。（記者黃子暘攝）

新北市府教育局「HOPE計畫」，幫助國中畢業青少年尋找志向。（記者黃子暘攝）

2024/08/03 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕尋定志向有助孩子生涯發展，新北市府教育局與勞工局、公私立學校、單位合作辦理「HOPE計畫」，希望透過升學、就業及生涯定向等面向，整合職業培訓資源提升就業力、結合民間及科大資源及生涯探索課程等，協助青少年找到努力的方向。

教育局長張明文表示，新學年度有超過九成的國中畢業生選擇升學，有些孩子在成長過程可能受限於資源不足，暫時未能找到志向，相關單位提供孩子協助，「HOPE計畫」主軸除了升學或就業，更重要的是幫孩子生涯定向，讓孩子找到自己熱愛的事物後，有努力的方向。

張明文指出，「HOPE計畫」提供廿五所公私立學校進修部給想升學的孩子，想就業的孩子可參加一千八百小時的工作體驗方案，勞工局及就業服務處也提供多樣資源，讓無法抉擇志向的孩子參與約二五○小時的生涯系列課程或多元探索課程。

新北高工校長林清南表示，新北高工提供升學諮詢，也傳遞就業資訊，目前進修部持續提供資訊及電機等尖端產業科系的名額，幫孩子尋回動力。

就業服務處秘書陳國彬指出，新北勞動雲提供十五歲以上求職者搜尋職涯方向的平台，更提供青少年就業服務專區，幫助不同需求的畢業生找到適合的方案。

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