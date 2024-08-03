捷運萬大線樹林高架段 進度27％

捷運萬大線樹林高架段陸續進行人行道削減、復舊，鋼筋籠搭接及混凝土澆置完成基樁等工項。（北市捷運局提供）

2024/08/03 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕橫跨雙北的捷運萬大線，全線核定分兩期興建，其中第二期首個土木工程建築標樹林高架段（CQ八九○區段標）工程，於二○二二年十一月開工，負責施工的台北市捷運工程局指出，陸續進行人行道削減及復舊、基樁及橋墩施作、建物拆除等工項，截至今年七月底，萬大線二期整體施工進度達廿七％，將朝二○三一年完工目標邁進。

前年開工 預計2031年完工

台北市捷運局說明，樹林高架段全長六．六公里，自板橋區溪城路LG14站起，轉樹林區中華路銜接八德路，沿著大安路、中正路、續行桃園市萬壽路一段、新莊區中正路至捷運新莊線迴龍站止，總共設置八座高架車站（LG14至LG21）以及七段高架路線段，工程將面臨重大管線遷移、跨越營運中的台鐵軌道上方、穿越營運中的高鐵下方等工程挑戰。

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8高架車站 7高架路段

台北市捷運局表示，為讓關心萬大線第二期工程的民眾搶先目睹施工狀況，捷運局製作一支影片，讓民眾可以瞭解目前樹林高架段的工程進度。

捷運局說，公開的影片中，包括沿線人行道削減及復舊、中央分隔島拆除後施作基樁，先施作鋼筋籠搭接及混凝土澆置以完成堅固的基樁，後續才能在穩固基樁上施作橋墩等工項，捷運局說，本路段為高架車站，所以也進行台電六十九kV特高壓架空線地下化工程。

台北市捷運局表示，萬大線第二期是由第一期興建路段續沿金城路，最後與新莊線迴龍站相接，除可滿足雙北間旅運需求，其中在迴龍站將與桃園捷運棕線共構轉乘，也可大幅提升雙北與桃園間的城際運輸往來。

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