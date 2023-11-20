全台最大地熱潛能區！金山硫磺子坪地熱示範區動土 2025商轉

四磺子坪先導地熱電廠內部。（記者董冠怡攝）

2023/11/20 19:14

〔記者董冠怡／新北報導〕全台最大地熱潛能區！新北市金山區「四磺子坪先導地熱電廠商轉暨硫磺子坪地熱示範案動土典禮」今舉行，行政院副院長鄭文燦、新北市副市長陳純敬、立法委員江永昌及賴品妤等人皆出席。市府經濟發展局表示，四磺子坪先導地熱電廠年發電量640萬度，可供應1500戶4口家庭全年用電；硫磺子坪地熱示範區預估2025年商轉發電量2560萬度以上，可供應6392戶4口家庭全年用電。

我國從1966年起在大屯火山從事地熱探勘調查，因火山型的地熱資源酸性極強，受限早期工法及材料，管線易被腐蝕，故未能成功開發。廠商近年引進國際最新工法，並採用乾蒸氣冷式發電機組，終於突破開發困境。

陳純敬表示，全球溫室氣體效應加速氣候變遷惡化，為達成2050淨零碳排目標，城市能源轉型是世界最重要的潮流之一。地熱發電可達24小時全年無休運轉，發電穩定，大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，「是全國地熱潛力最高的區域，佔全國淺層地熱資源約7成」。

經發局長何怡明指出，為實際驗證大屯山地熱蘊藏量，廠商先於金山地熱潛能區設置開發容量1 MW先導型地熱能發電設備，約投入3億元進行探勘及產能測試，四磺子坪地熱發電廠年發電量640萬度，供應1500戶4口家庭全年用電，今年正式商轉。

硫磺子坪地熱示範區則是經濟部、國產署與新北市共同成立的地熱示範區，預計開發容量4 MW、2025年商轉發電量2560萬度以上，供應6392戶4口家庭全年用電，可作為大屯火山系其他電廠開發參考。

鄭文燦表示，地熱發電使用土地範圍小、環境衝擊、可循環再利用且24小時運轉，是經濟可行的投資，今年再生能源條例修正，重點涵蓋訂立地熱專章，探勘計畫先行，中央與地方可聯審，水權與台電收購年限達20年等，能源署也會成立地熱發電單一窗口；兩處裝置容量共計5 MW看似很小，卻是重要的一步，台灣目前是7.29 MW「還在起步階段」，至今向地方政府、能源署申請的9處24個地熱案場，總裝置容量為61.75 MW，期盼四磺子坪先導地熱電廠商轉後，硫磺子坪地熱示範區也要成功。

四磺子坪先導地熱電廠外觀。（記者董冠怡攝）

硫磺子坪地熱示範案動土。（記者董冠怡攝）

四磺子坪先導地熱電廠內觀。（記者董冠怡攝）

硫磺子坪探勘井位置（圖中尖塔處）。（記者董冠怡攝）

四磺子坪地熱發電廠發電原理與配置。（經發局提供）

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