新北歡樂耶誕城結合雙北世壯運 打造歐洲小鎮「快樂配方屋」

新北歡樂耶誕城結合2025雙北世界壯年運動會主題，聯手打造充滿耶誕氛圍的甜點屋造景。（新聞局提供）

2023/11/19 13:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北歡樂耶誕城已於17日開城，今年結合世界壯年運動會主題，在新北市政府一樓大廳東側設置「快樂配方屋」，打造石磚道路、拱門與商店街景意象，讓民眾宛如置身歐洲街頭，邀請世界各地好朋友參與最浪漫的耶誕城。

新聞局長張愛晶表示，新北市與台北市攜手主辦「2025雙北世界壯年運動會」，明年2月開始報名。為了讓更多民眾認識世壯運，配合新北歡樂耶誕城活動，在市府1樓大廳打造主題專區，化身為歐洲小鎮街景與充滿耶誕風格的「快樂配方屋」，內部擺滿繽紛的意象甜點、禮物盒，搭配七彩耶誕燈飾，精巧可愛，瀰漫異國氛圍。

新聞局表示，專區結合世壯運官方粉絲團從11月17日起至12月25日止推出的抽獎活動，只要追蹤「2025雙北世界壯年運動會」FB，於活動貼文下按讚、Tag兩位好友並留言，加上「＃2024年2月一起來報名世壯運」，分享且設為公開，就有機會抽知名品牌智慧運動腕錶、骨傳導藍牙運動耳機與世壯運獨家限量紀念品等獎項。

新聞局指出，2025雙北世壯運將在5月17日至30日舉行，這是首次在亞洲地區舉辦（2021關西世壯運延後至2027年舉辦），希望讓雙北走向世界，讓世界看到台灣，除了吸引各國運動員來台參加賽事，增加國際交流，更希望培養國人規律運動的習慣，增進健康。

另外，世壯運規劃一系列暖身訓練營課程活動，提供民眾免費報名參加，項目包括木球、射箭、足球、划船、輕艇、拔河、網球、羽球、桌球、棒壘球等，只要追蹤世壯運粉絲團，即可第一時間接收訊息。

新北歡樂耶誕城推出世壯運活動專區，搭配社群抽獎活動，歡迎民眾前往體驗。（新聞局提供）

新北市政府一樓大廳設置「耶誕快樂配方屋」，結合心理測驗與繽紛造景，吸睛有趣。（新聞局提供）

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