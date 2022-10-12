許淑華論文 逢甲認定有不當引述

許淑華論文涉抄襲案，逢甲大學審定結果出爐涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度。（圖：擷自逢甲大學臉書）

2022/10/12 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華逢甲大學經營管理學院碩士學位論文被指涉嫌抄襲案，逢甲大學歷時兩個月審查，十一日公布審查結果，認定許的論文雖涉及「不當引述」，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位程度，決議許淑華須在本學期內（一一一學年度上學期）完成學位論文修正，並送交學校備查。

未達撤銷學位程度 但須於本學期修正

由於許淑華碩論被指疑涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，逢甲大學接獲具名檢舉，八月十二日成案，由經營管理學院組成「學位論文違反學術倫理審定委員會」審定，共召開四次審查會議，校方昨日公布審定結果。

逢甲大學指出，審定委員會經審視許淑華的論文共計二二七頁，與關係人卅二頁的研究報告，就內容、章節安排及其論文核心包含研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異，且許的論文完成早於關係人的研究報告公布，因此判定該論文之原創應屬於許淑華。審定委員會也認為，許淑華的論文仍存有引用瑕疵的情事，雖涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度，委員會決議許淑華須在這學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。

逢甲大學指出，經營管理學院依規定由院長召集，聘任三位校外學者專家（其中包含一位具法律背景）及兩位校內教授組成審定委員會，共召開四次審查會議，期間包括指導教授、許淑華及關係人均出席審查會議說明及答詢，會議過程全程錄影，過程嚴謹，學校並依規定在兩個月內完成審定。

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