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清屯日快到！廖大乙：2情況可提前送神、2訣竅清掉壞運氣

送神清屯日又快到了，家裡若有親人過世還未對年，民俗專家廖大乙建議可提前清屯，要先稟告神明因特殊情況而提前恭送回歸本位。（記者陳鳳麗攝）

送神清屯日又快到了，家裡若有親人過世還未對年，民俗專家廖大乙建議可提前清屯，要先稟告神明因特殊情況而提前恭送回歸本位。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/24 12:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕農曆12月24日是送神清屯日，可提前送神清屯嗎？民俗專家廖大乙表示，家中有親人過世還未對年，以及感覺黑兔年身體和工作不順的人，可以提前送神回歸本位，農曆12月15日起到送神日前一天皆可，先上香稟告神明、祖先，再用左手把香爐中的「香腳」拔下放入金桶，記得留3支「香腳」，切記「留內不留外」，留下好運、清掉壞運氣。

民俗專家廖大乙表示，清屯送神日都在農曆12月24日，傳統宗教習俗這天是恭送神明返回天庭職，但過去習俗家中若有親人過世還未滿1年，即還未「對年」，就不要清屯送神，但有安奉神明的人，每天仍會上香，香爐上滿是「香腳」卻無法清理，內心很糾結，不知如何是好？事實上家有親人過世未對年，其實還是可以清屯，但必須提早，農曆12月15日開始就可提前清屯。

廖大乙說，除了家有特殊情況者，即親人過世還未滿一年的人，或是感覺癸卯年（黑兔年）事業工作不順、身體欠安者，明天（農曆12月15日）起到農曆12月23日，每天太陽升起到太陽下山前的時間皆可清屯，太陽剛升起的卯時是很不錯的時辰。

提前清屯者簡單準備清茶和壽金，再各燒1炷香向神明及祖先稟告提前恭送回歸本位的原因，接著即可清理香爐上的「香腳」，動手拔下「香腳」，可先清理神明香爐，接著才清祖先香爐，將拔下來的「香腳」放進金桶。

廖大乙提醒，記得掌握2個訣竅，第一是要用左手拔，比較潔淨和恭敬；第二是「留內不留外」，即留下3支最靠神像的「香腳」，這樣才能留下離神明最近、受神明庇佑的好運，清掉不順的壞運。

清屯儀式之後就可燒壽金，拔下放進金桶的「香腳」即一併燒化，家中若有印了神像照片的農民曆、舊的香火袋、護身符，可一併與壽金、香腳燒化。至於清理的香灰不要丟垃圾桶，可分散放在盆栽的土上，讓其回歸自然。

家有親人過世還未對年，或感覺黑兔年不順的人，供奉祖先和神明的香爐上「香腳」已滿，廖大乙建議可在送神日前先清屯，左手拔香腳後必須留3支，且記得「留內不留外」。（記者陳鳳麗攝）

家有親人過世還未對年，或感覺黑兔年不順的人，供奉祖先和神明的香爐上「香腳」已滿，廖大乙建議可在送神日前先清屯，左手拔香腳後必須留3支，且記得「留內不留外」。（記者陳鳳麗攝）

提前清屯的人，可準備壽金和清茶，先上香稟告神明、祖先提前的原因。（記者陳鳳麗攝）

提前清屯的人，可準備壽金和清茶，先上香稟告神明、祖先提前的原因。（記者陳鳳麗攝）

提前清屯的人，一樣可將印有神像或舊護身符等物放在金桶一起燒化，恭送其回歸本位。（記者陳鳳麗攝）

提前清屯的人，一樣可將印有神像或舊護身符等物放在金桶一起燒化，恭送其回歸本位。（記者陳鳳麗攝）

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