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暗夜苗縣房裡溪堤防旁燒垃圾 7旬翁被逮

暗夜房裡溪堤防旁燒垃圾，7旬翁被逮。（圖由警方提供）

暗夜房裡溪堤防旁燒垃圾，7旬翁被逮。（圖由警方提供）

2024/09/03 11:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁，常發生有人隨意焚燒廢棄物，導致消防人員疲於奔命，廢棄物燃燒造成的空氣汙染也殃及附近居民。苑裡鎮海岸里長吳易芯8月初再度反映約每3天就有人露天燃燒，警方經過追緝，逮捕72歲鄭姓老翁，除依公共危險罪送辦，目前已移交苗栗縣環保局裁處。

苗栗縣政府環保局指出，將等待鄭翁陳述意見後，處以罰鍰，最低1200元至最高10萬元。

通霄警方今天指出，得知此事後組成專案小組，並會同苗栗縣政府環保局裝設監視器追緝，先於8月30日凌晨2點多發現該處空地遭人棄置垃圾並露天焚燒，先通知消防人員滅火後，持續追查。

警方不久後於附近500公尺內產業道路發現1名72歲鄭翁駕駛白色休旅車停在路旁，經員警盤查詢問發現車內載有多包舊皮製品布料及汽油噴槍。之後警方多次訊問，鄭翁終於坦承縱火。通霄警方近日已將此案移請苗栗縣府環保局，另依公共危險罪將鄭翁送辦。

之前苑裡鎮海岸里長吳易芯怒批，平均3天就有發生1次，甚至選在三更半夜燃燒，位於下風處的海岸里民不堪其擾。吳易芯也說，選在凌晨3點至5點引燃堆置的廢棄物，導致位在下風處的里民半夜被臭味燻醒，影響居民生活品質。

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