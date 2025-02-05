超暖畫面曝！台鐵列車長擔心嬰兒挨餓 靠站飛奔百米衝茶水間泡奶粉

台鐵列車長趁著火車停靠短暫時間，衝去茶水間替旅客泡奶粉。（圖翻攝自喵喵車長IG）

2025/02/05 19:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕超暖心！台鐵一位列車長在火車靠站後匆忙下車，跑到100多公尺外的茶水間，在列車準備行駛前奔跑回車上，一問才知道，原來這名列車長擔心嬰兒餓到，趁著列車靠站短暫的停留時間衝去幫車上一位媽媽泡奶粉。列車長超暖行徑曝光後，讓不少網友大讚。

在IG擁有超過2萬人追蹤、本身也是台鐵工作人員的「喵喵車長」，昨天（4日）分享一位台鐵列車長泡奶粉的影片引發熱議。影片中可以看到，喵喵車長注意到列車停靠在屏東枋寮車站時，列車長拿著一袋東西馬上衝出車廂，朝著距離月台約莫130公尺的茶水間急奔，喵喵車長跟上去，竟然看到列車長在泡奶粉，完成所有動作後，在發車前又衝回車上。

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喵喵車長說，「旅客手上的牛奶是這樣來的，列車長為了讓小嬰兒不要在後來幾小時的旅途上餓到，同時也不要因為自己而耽誤列車開車時間，衡量停靠時間後，利用短暫的時間在月台上奔去茶水間泡奶粉。沒想到今天能親眼目睹這件事，很感動，所以記錄下來。」

影片曝光後引發網友熱議，「太感人了！模範車長，值得表揚！」、「看到真的會心頭暖暖的」、「車長超有愛的」、「暖男列車長」、「還是希望這位車長要注意安全，謝謝還是有人多做一點讓旅客感動的事」、「台鐵無法接受有人在車上餓肚子！不愧是專業便當店（誤」、「影片從頭看到尾超級擔心他會摔倒，但也希望那對父母以後出遠門的時候東西準備好」、「很熱心的車長，在不影響行車時間內，還能照顧到旅客的需要，確實不容易！」

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