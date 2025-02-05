馬公警「到府」查槍未果 竟留下1把警槍及24發子彈

嫌疑人家屬在客廳發現可疑背包，打開後赫然是警用手槍與子彈。（民眾提供）

2025/02/05 21:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節假期期間，澎湖傳出有賭場遭人持槍闖入「嗆聲」，馬公警分局偵查隊根據線報，掌握莊姓男子涉有重嫌，因此前往家中查槍，不料槍沒查到，反而留下1把警槍及24發子彈，讓家屬相當驚恐，擔心被栽贓嫁禍，因此向派出所報案，要求開具「拾得物」證明，避免衍生後遺症。

據了解，全案因涉嫌槍砲彈藥管制條例案件，10餘名馬公警分局偵查隊幹員，由檢察官指揮，4日清晨7時多率隊手持搜索票與拘票，前往馬公興仁里莊姓男子住家進行搜索。搜索了數十分鐘後，沒發現任何槍械，但將莊姓男子帶回訊問，並以涉嫌槍砲案件，把莊姓男子移送檢察官複訊後無保請回。

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警方離去後，莊姓男子的弟弟在客廳發現1個側背包，袋子裡除了1把制式手槍、24發子彈，還有1張記載「槍砲案件」搜索票、1具無線電、1張小電腦領機證。因為相當敏感，趕快報警「自清」。但他第一次打電話向派出所報案時，警員還以為他開玩笑，要莊姓男子自己把槍彈拿到派出所，莊依約而行，並要求開具「拾得物」證明。

馬公警分局：依規定懲處

馬公警分局證實此事，並將於調查完畢後，依規定懲處策進。

律師桂祥晟表示，「警察搜索事由是被告疑似持有槍械，違反槍砲彈藥管制條例，結果刑警卻在現場留下槍枝跟法院搜索文件，真是太離譜了！員警的作為，不僅阻礙檢方的偵查作為，因警用槍械都有編號，如果遭有心人士拿去作案，將會造成極大治安的疑慮，依照過往慣例，警方應該作出嚴厲懲處。」

馬公警分局根據線報到府查槍，卻將警槍與子彈忘在嫌疑人家中。（馬公警分局提供）

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