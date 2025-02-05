花蓮查水表？登門質問「是你簽罷免」 自稱戶政所人員受中選會委託

花蓮有民眾被自稱花蓮市戶政事務所的人登門拜訪「查水表」，引發網友熱烈討論。（圖翻攝自周軒臉書）

2025/02/05 19:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國各地罷免國民黨立委連署如火如荼進行中，已有19個公民團體到中選會遞交19名藍委的一階連署書。不過，今天（5日）竟然傳出花蓮有民眾被自稱花蓮市戶政事務所的人登門拜訪「查水表」，引發網友熱烈討論。

藍白在過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案，點燃民眾怒火，各地紛紛出現下架藍委行動，包括被認為難度相當高的花蓮，都有不少鄉親站出來勇敢發聲要罷免在地立委、立法院國民黨團總召傅崐萁。

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不過，政治工作者周軒今晚在臉書轉發一則LINE對話截圖，似乎是有花蓮民眾被查水表。截圖畫面可以看到，對話者寫道，「有自稱是花蓮市戶政事務所人員來我家按門鈴，說是受中選會委託來拜訪了解，罷免單是我本人嗎？基於公平公正原則……。我問她，這是傳說中的查水表嗎？她回說不是，莫名其妙地說沒事就離開了。問你喔，一般會有中選會委託戶政人員到府訪談嗎？」

周軒直言，「跟各位報告，這是不對的。各地方選委會要查對連署資料，是要寄『查詢單』，不是親自跑到你家『查水表』，而且查詢單不是隨便可以發的，連署書也只能放在地方選委會和戶政機關，『不可以攜出也不可以流出』。因為，只要有『自稱』公務人員帶著連署書給你看，不管是正本影本，還問你是不是你簽名，這已經違法了。請存證並通報司法機關，我們也已轉知中選會跟司法機關，請他儘速查辦這樣的情形。」

網友紛紛留言，「花蓮王開始找人扮演公務人員，要製造恐怖氛圍」、「真不虧是土皇帝夫妻執政的地方，真可怕」、「花蓮王真的是花蓮王，非常敢耶！」、「這代表傅子文怕了，才使出奧步」、「這是在台灣嗎？真的很惡劣耶」、「花蓮真的要變成法外之地了嗎？」、「花蓮國政府都可以這樣亂來喔？」、「錄影起來檢舉，讓藍白罷免添把柴火吧！」、「這是假拜訪之名，行恐嚇之實，目的就是讓人心生恐懼！」

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