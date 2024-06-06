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首頁　>　基隆市

拿2根球棒替友人出頭理論 法官認定「具殺傷力」罰6千

呂姓男子2根球棒找游男理論，嚇得游男報警，基隆地院法官認定，球棒屬具有殺傷力之器械，罰呂男6000元罰鍰。 （記者林嘉東攝）

呂姓男子2根球棒找游男理論，嚇得游男報警，基隆地院法官認定，球棒屬具有殺傷力之器械，罰呂男6000元罰鍰。 （記者林嘉東攝）

2024/06/06 14:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕球棒隊街頭橫行，動不動砸車洩憤，引發民眾恐慌。呂姓男子不滿游姓男子騷擾友人，拿著友人家中2根球棒找游男理論，嚇得游男報警求助，警方及時到場，查扣2支球棒後，將呂男依涉犯社會秩序維護法函送基隆法院裁罰。法官認定，球棒屬於具有殺傷力之器械，裁罰呂男6000元罰鍰。

20多歲呂姓男子今年4月間作客新北市萬里區友人家中，得知友人長期遭受游姓鄰居騷擾，晚間近9時許，拿著好友家中2根球棒，至游男新北市萬里區住處理論，游男見呂男手持2根球棒站在屋外，嚇到不敢開門，報警求助。

警方獲報趕抵時，呂男解釋，他只是拿著2根球棒想嚇嚇對方，站在游男住處外，叫不要再騷擾友人，並未持球棒朝游家揮舞。警方仍將呂男帶回偵辦，查扣2根球棒後，將呂男依違反社會秩序維護法函送基隆地院裁罰。

裁定書指出，呂男被警方查扣的2支球棒，質地堅硬，若拿來傷人，足對人的生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，屬具有殺傷力之器械。

再說，呂男攜帶具有殺傷力的2支球棒，找游男理論，顯不合球棒的正當用途，依一般社會通念，呂男所為已造成社會秩序不安，足堪認定呂攜帶球棒至游男住處前公共場所，並無正當理由，因此將呂男依違反社會秩序維護法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，裁罰6000元罰鍰。

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