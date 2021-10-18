林右昌喊話北北基合併 鄭文燦證實參與討論並表態支持

針對基隆市長林右昌喊出北北基合併，桃園市長鄭文燦表態支持。（桃園市政府新聞處提供）

2021/10/18 15:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕繼新竹市長林智堅喊出竹竹合併，基隆市長林右昌認為基隆也應整併升格，主張成立北海市或大台北市，力拚升格。桃園市長鄭文燦對此證實，有參與討論並表態支持，更認為過去台北市曾併過士林、北投等地，只要基隆市、汐止區民意支持，這合併的可能性較具正當性。

鄭文燦指出，縣市平等是為了減少城鄉落差，他是支持的，針對台北市及基隆市如何合作成為一個生活圈，他認為行政區域的合併，要考慮到提高競爭力、提升城市治理的效能及民意支持這3項。

鄭文燦表示，竹竹合併升格，基本上符合上述3項原則，就不一定要用120萬的人口門檻作條件，並舉例，桃園市升格的門檻是200萬，台南縣市合併是採取文化古都的定位，以特別條款獲得升格，竹竹合併則符合科技重鎮的條件合併升格。

至於基隆市與台北市合併，他則認為，合理的是讓台北市擴大，因為台北市過去也曾合併過士林、北投、內湖、南港，或者景美、木柵這些鄉鎮，未來應該考慮沿著基隆河的河谷，把汐止跟基隆市合併進來。

鄭文燦表示，事實上汐止已成為內湖南港的生活圈，汐止也是到基隆的必經要道，這樣的合併較有價值，也具有正當性，只要基隆跟汐止的民意支持，他認為台北、汐止跟基隆其實是同一生活圈，也會提高包括交通系統、生活圈設施的一致性。

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