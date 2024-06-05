漁業署牽線 台灣鬼頭刀游進高級餐廳

鬼頭刀肉質Q彈，魚排無刺，非常適合製作魚排等料理。（記者楊媛婷攝）

2024/06/05 12:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕在歐美高級餐廳享用魚排，使用的魚多是被稱為「Mahi-Mahi」的鬼頭刀，在美國每5盤鬼頭刀魚排，有1盤魚排原肉來自台灣，為讓國人更能了解鬼頭刀鮮美Q彈的滋味，漁業署今串聯沾美等10家高級餐廳供應鬼頭刀料理，也在「買魚去」平台推出買千送買百或抽高級餐廳餐券等活動。

依漁業署統計，鬼頭刀主要產季是每年的4到6月跟10月到12月，年產量約4、5千噸，外銷量1千到3千噸，8成的鬼頭刀都外銷，主要外銷市場為美國，漁業署署長張致盛表示，美國市面上的鬼頭刀魚排有2成原料都來自台灣，加州地區的民眾更對鬼頭刀魚排青睞有加，國人對鬼頭刀則相對陌生，鬼頭刀適合取整塊無刺的清肉，肉質Q彈細緻，可做生魚片外，乾煎、炙燒、油炸都非常適合，並且鬼頭刀具有豐富的蛋白質與DHA，老少咸宜，海鮮講究的「鮮」字，在台灣捕撈的鬼頭刀食物里程短，碳足跡少外，最重要是非常新鮮。

張致盛表示，過去台灣高級西餐廳使用的魚排原料多是鮭魚、鱈魚等進口漁產品，為讓業者願意採用鬼頭刀，漁業署媒合業者和產地漁會如新港、蘇澳、東港、琉球漁會，讓業者方便採購，鬼頭刀取肉的工廠都符合HACCP認證，並且透過急速冷凍全程保鮮；新港區漁會總幹事陳俊銘表示，台灣的鬼頭刀因為洋流等因素，都有非常充分的運動，也因此肉質特別Q嫩，至於鬼頭刀的價格去年產地價每公斤都有80元以上。

國內老字號高級西餐廳沾美董事長陳登壽表示，過去不知道鬼頭刀原來產自台灣，過去餐廳供應的魚排都是鮭魚和鱈魚，改用鬼頭刀的原因就是張致盛親自上門拜訪力薦，沾美供應鬼頭刀魚排料理已2年，這段期間從未在魚排中發現任何一根魚刺，顯見台灣加工嚴謹，而就餐飲的角度來看，他也認為鬼頭刀非常適合供應飛機商務艙。

張致盛進一步指出，為海洋資源的永續，並且鬼頭刀是越大尾越好吃，因此該署於今年2月起規定漁民撈捕的鬼頭刀身長都要50公分以上，另我國的鬼頭刀都有通過FIP（漁業改進計畫）的基礎認證，為更有利外銷，也在輔導業者取得更進階的FIP認證，預計年中後可順利取得。

漁業署偕業者與網路平台推廣鬼頭刀，採用鬼頭刀原料的餐廳包含沾美、新竹樂心料理、The Local’s Bistro、屏東白日夢居酒屋、貓耳朵貳店等10家。

漁業署推廣鬼頭刀，媒合10家高級餐廳業者供應鬼頭刀料理，老字號高級西餐廳沾美打頭陣。（記者楊媛婷攝）

鬼頭刀魚排Q彈清爽又鮮嫩。（記者楊媛婷攝）

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