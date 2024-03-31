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灰面鷲御風而行北返 卻在此「轉彎」讓人驚奇連連

灰面鷲停棲在海茄苳樹上。（圖由屏南社大東港分校學生李慧慈提供）

灰面鷲停棲在海茄苳樹上。（圖由屏南社大東港分校學生李慧慈提供）

2024/03/31 16:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕等到了西南氣流，北返的灰面鷲御風而行，卻少見地「轉彎」從高屏溪出海口飛進陸地，有些高空通過雙園大橋直接北上，更有大族群在屏東大鵬灣停棲，當地出現罕見落鷹、起鷹畫面，愛鳥人士說「今年算是一個驚奇連連的灰面鷲過境期」。

175隻灰面鷲日前從高屏溪出海口飛進來，且停棲在鵬灣大橋旁的海茄苳區，隔天出現上百隻的起鷹畫面，鳥友目睹難得畫面相當興奮。除此之外，24隻灰面鷲30日飛過高雄市林園區林內石灰窯，並由市境之南樹方向飛往雙園大橋，飛行高度不低，研判沿高屏溪往大樹推進。

林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，灰面鷲的北返高峰期通常在春分點（今年為3月20日）附近，今年在八卦山有提早發生，且爆量達3萬隻，原以為後方數量已經不多，卻連日出現大族群過境，後續令人期待。

特殊的是，以往灰面鷲會由海面朝鳳鼻頭山附近，進入駱駝山鳳山水庫夜棲，從出海口沿著高屏溪北上並不常見。陳俊強說，灰面鷲需要覓食，通常不會停在大鵬灣，這次卻停棲在海茄苳樹上，研判牠們趁西南氣流趕路，非常疲累。

陳俊強表示，這批過境的灰面鷲飛得很高，沒有在鳳山水庫停歇，研判會走山線到美濃、高樹地區，與從墾丁進來的灰面鷲合流，然後一起飛往八卦山會合北返。

正值灰面鷲北返過境期，圖為起鷹畫面。（圖由屏南社大東港分校學生李慧慈提供）

正值灰面鷲北返過境期，圖為起鷹畫面。（圖由屏南社大東港分校學生李慧慈提供）

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