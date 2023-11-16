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高捷黃線將打造衛武營地下街 串聯三井購物中心創造地下經濟

高雄捷運黃線將打造衛武營地下街，串聯三井購物中心，創造地下經濟。（記者陳文嬋攝）

高雄捷運黃線將打造衛武營地下街，串聯三井購物中心，創造地下經濟。（記者陳文嬋攝）

2023/11/16 23:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄捷運黃線動工，衛武營國家藝術文化中心平均每年參觀人潮達200萬人次，將增設Y18捷運站，成為捷運橘線、黃線轉乘站，地方爭取Y18至Y19站長829公尺，打造衛武營地下街，串連三井購物中心，捷運局將啟動可行性評估，配合捷運黃線2028年完工，可望創造地下經濟，帶動地方觀光發展。

捷運黃線總經費1442·37億元，全長22·91公里，沿線將設23座車站，經過鳳山等6個行政區，目前工程已經動工，預計2028年完工，其中衛武營國家藝術文化中心已有橘線O10站，將增設黃線Y18衛武營站，成為捷運橘線、黃線轉乘站。

立委許智傑爭取衛武營地下街，串聯三井購物中心，比照台北東區地下街概念，引進商業模式，希望創造地下經濟，加上現有橘線O10站已有地下連通道銜接衛武營，未來橘線與黃線在衛武營對面建軍站聯開基地也會有聯合出入口，將串聯802醫院、衛武迷迷村，成為高雄市核心區，也是高雄中城計劃亮點。

捷運局順應地方民意，將推動捷運黃線Y18至Y19站長829公尺，打造衛武營地下街，比照台北捷運車站模式，朝向地下1樓規劃商店街、地下2樓規劃搭車區，將先進行可行性評估，規模大小會與地方討論，並與三井購物中心討論是否共構，交通部允諾會補助經費。

民眾張小姐表示，車站是最好的約會地點，親友各自搭捷運前來聚會，不同於三井購物中心消費模式，民眾等車、搭車之餘，可以逛地下商店街，聊天、購物都很方便，還能到衛武營觀看表演，她支持推動衛武營地下街，可望帶動庶民經濟。

陳姓民眾說，她經常到衛武營國家藝術文化中心欣賞演出，但因人潮很多、館內餐廳有限，未來有了衛武營地下街，可以引進在地小吃、特色商店，欣賞完精彩演出後，品嘗鳳山美味小吃，身心靈獲得滿足。

未來捷運橘線與黃線在建軍站聯開基地會有聯合出入口。（記者陳文嬋攝）

未來捷運橘線與黃線在建軍站聯開基地會有聯合出入口。（記者陳文嬋攝）

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