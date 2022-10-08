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    睽違8年 茂林萬山部落molapongolai祖靈祭重現

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭今天登場。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭今天登場。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/08 21:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市茂林區萬山（’Oponoho歐布諾伙）部落今天舉辦molapongolai祖靈祭，重現睽違8年的祖先移墾循環輪耕地智慧，也呈現「ta’avalra勇士出征」、「kalapadhokae ma’olovo圍獵」等傳統，以具體行動傳承部落文化。

    萬山里長、這次勇士祭主祭鄭善雄說，傳統祖靈祭（molapangolai）是歐布諾伙’Oponoho（萬山）部落獨特祭典，從準備到祭典結束為期約4個月，祭典中感謝祖靈護佑，並教導孩子們傳統文化精神。

    但近年來受到疫情、配合族人工作求學，8年來都只是將祖靈祭其中一項「勇士祭（ta’avalra）」凸顯出來；這次有機會將祖靈祭（molapangolai）的祭典儀式完整呈顯，讓年輕的族人有學習及參與的機會，更希望可以恢復舊部落時的情景。

    這次molapangolai祖靈祭完整呈現祭典祭儀，也特別舉辦傳統競技，透過打年糕、編花環、編草蓆及綁木頭等，讓部落族人跨代學習體驗傳統的生活技藝智慧，達到文化傳承的意涵。

    現場也開放民眾參與體驗，希望可以讓更多人透過親自參與，認識及體驗獨有的萬山歐布諾伙’Oponoho文化氛圍；晚間部落則以月光下的圍舞，透過營火、火柱的照耀下，族人將穿著傳統的服裝，透過古謠傳唱、勇士舞尬舞、舞蹈等一起展現萬山族人的熱情。

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭也呈現「ta’avalra勇士出征」、「kalapadhokae ma’olovo圍獵」等傳統。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭也呈現「ta’avalra勇士出征」、「kalapadhokae ma’olovo圍獵」等傳統。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭，部落族人跨代學習體驗傳統的生活技藝智慧。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭，部落族人跨代學習體驗傳統的生活技藝智慧。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭睽違8年重現。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭睽違8年重現。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭今天登場，高雄市原民會主委洪羽珊也專程參加。（記者王榮祥翻攝）

    高雄茂林區萬山molapongolai祖靈祭今天登場，高雄市原民會主委洪羽珊也專程參加。（記者王榮祥翻攝）

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