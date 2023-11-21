高寮大橋便道搶通 待鋪混凝土

玉里鎮高寮大橋便道昨天搶通，但混凝土舖面仍未完成。（ 玉里鎮公所提供）

2023/11/21 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮高寮大橋去年因震災受損，便道日前數度遭豪雨沖毀，經連日來搶修後已於昨天搶通，玉里鎮公所提醒鄉親，經過時務必慢速行駛、注意行車安全。

玉里鎮公所指出，高寮大橋因去年九一八地震毀損倒塌，花蓮縣府施作便道暫供民眾日常行駛，但今年汛期便道因颱風侵襲、水位上漲連續受損，經趕工後，昨天在農忙時節來臨前讓農友們方便通行，但便道路面仍待加鋪混凝土（見圖，玉里鎮公所提供），提醒民眾及農友通過時，務必慢速行駛。

縣府建設處表示，日前由於颱風接踵而來，秀姑巒溪水位較高，因此上月廿七日起開始進行高寮、崙天便道施工，原預計本月十五日完工開放通行，但因為考量到工程品質，略為延緩五天通車。農業處則表示，在便橋通車前，農民因有運送需求，玉里鎮河東地區及富里鄉明里、崙天地區，每包乾穀（一百台斤）運費補貼十八元，通車後不再補貼。

建設處長鄧子榆表示，高寮大橋新橋結構為簡支鋼箱梁橋，橋長八百八十公尺、橋寬九公尺、引道端總共四百五十公尺；另外，同遭震損的玉長大橋新橋結構為PCI梁，橋長四百一十公尺米、橋寬九公尺；崙天大橋新橋結構為PCI梁，橋長四百廿公尺、橋寬九公尺，三座新橋預計完工日期為二○二五年十二月卅一日。

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