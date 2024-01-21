傅崐萁爭龍頭要求簽承諾書 游錫堃：國會改革一直在做

立法院長游錫堃（右）今天下午參加花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立大會。（記者王錦義攝）

2024/01/21 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮立委傅崐萁有意爭取立院領袖，希望其他人都要簽署國會改革五大訴求，他並承諾18個月內完成國會改革聽証權等工作，否則就辭去國會領袖職務。立法院長游錫堃今天下午參加花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立大會，會後接受媒體詢問時說，國會改革一直在做，尊重傅的意見。

傅崐萁昨在臉書以「終結國會亂象、即刻國會改革」發表千字長文，提出加強委員會功能、經費透明、制定藐視國會及國會偽證罪、建立聽證及調查權、正副院長中立等5項建議，今天開記者會說，如果擔任立院領袖，會在18月內完成立法院聽證權、調查權及所有國會議事經費使用公開讓全民監督，要求不管是誰當國會領袖，都應該公開承諾。

游錫堃今天下午到花蓮縣豐濱鄉新社國小參加全國第一個花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立大會，面對媒體詢問，游錫堃說，國會改革他四年來一直在做，跟有無簽署國會改革承諾書其實沒什麼關係，對於傅崐萁的意見，那就是尊重。游錫堃致詞時提到當年要推動國家語言法因為朝小野大無功而返，一直到2018年在賴清德擔任行政院長時，送立院才順利通過。

游錫堃說，瑪蘭族的命運很坎坷，過去受到威權、漢人的欺負，過去歷史斑斑感到心痛，噶瑪蘭族復名運動三十年走得很艱困，他從擔任宜蘭縣長、行政院長時都一直協助噶瑪蘭族，看到今天成立噶瑪蘭族文化基金會相當有感觸，希望基金會作為一個平台，讓更多的年輕人站出來，發展跟傳承噶瑪蘭族文化及語言。

噶瑪蘭族2002年復名，成為全國第11個原住民族，目前約有1000餘人，多分布在花蓮，但宜蘭仍有近千名族人礙於現行原住民身分法，無法取得原住民身分。游錫堃說，針對修法，過去立法院內有不同的意見分歧，不過2022年大法官憲法法庭判決現行法規違憲，應於2025年內修法。

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長bauki angaw潘朝成說，今天是感恩的日子，大家齊聚一堂慶祝，一路走到今天快29年了，克服了重重的困難，終於在2023年12月25日，剛好也是繼2002年12月25日復名成功21年後同一天，在花蓮完成登記立案，是歷史的巧合，也是上天给噶瑪蘭族最特别的禮物。

潘朝成說，自從1991年10月15日宜蘭舉辦「後山噶瑪蘭族人返鄉尋根活動」，在眾多族親努力下，1995年11月15日在宜蘭文化中心成立「噶瑪蘭文化基金會籌備會」，同年的12月7日召開第一次籌備會議，推舉偕萬來先生擔任籌備會主委。但他因腎病一週洗腎三次，但是為了族群文化勉強接任，前後召開七次籌備會；後來因為遇到瓶頸，導致停滯，一路走到今天快29年了，克服重重困難，也深深期盼社會各界持續關懷基金會，使能繼續茁壯成長。

活動首先進行pasepaw祈福，由新社頭目謝宗修帶領族親按照傳統習俗向北祖先故鄉之地致敬行禮；宜蘭壯奇立板部落大小朋友演唱傳統歌謠〈尋根〉，歌聲將現場帶進濃濃的鄉愁。接著由宜蘭縣史館發表新書《mai qaRapungus——當代噶瑪蘭人的生命紀實》，廖英杰館長感恩宜花東29位所有受訪族人與工作團隊，強調書名取族語「不會遺忘」之意，我們都不該遺忘這一段珍貴的噶瑪蘭族歷史。

立法院長游錫堃（右五）今天下午參加花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立大會。（記者王錦義攝）

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