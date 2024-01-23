竹縣尖石鄉高麗菜面臨「雪藏」新光等4校明續停課

尖石鄉的高山高麗菜遭大雪覆蓋。（童姓菜農提供）

2024/01/23 18:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕受到寒流影響，新竹縣尖石後山下雪，由於正值高山高麗菜產季，高麗菜遭大雪覆蓋面臨「雪藏」，農民欲哭無淚，另因路面結霜，明天（24日）新光等4校繼續停課。

新竹縣政府表示，受到寒流影響，經學校及尖石鄉公所災害應變中心建議，後山的新光、秀巒（含田埔分校）、石磊、玉峰國小等4校，雖然所在的區域現已無下雪情形，但考量天候依舊濕冷造成路面結霜，行駛道路容易打滑，為維護學童通學安全，明天（24日）這4所學校仍暫停上課1天。

另外，尖石鄉公所表示，目前正值高山高麗菜的產季，該鄉特色農產品五月桃的桃花也正在綻放，但都受到這波霸王級寒流影響受損，實際災害面積要等明天過後寒流逐漸消退，山區道路恢復安全通行以後，才能實際進入後山調查。

不過1名童姓高麗菜農表示，他辛苦栽種的10公頃高麗菜，原本今天要採收的，現在統統面臨「雪藏」，損失至少80萬，讓他欲哭無淚，因為高麗菜一旦被雪埋沒、遭到凍傷，內部就會開始黃化，賣也賣不出去。

公所表示，目前全鄉的高麗菜栽種面積是38公頃、五月桃20公頃，另外受到近年新問世的「雲裳烏龍」特色茶品牌打出市場，全鄉茶園也有40公頃，都是這波寒流下可能受到損害的農產，實際災害狀況還待調查。

尖石鄉的「雪藏高麗菜」讓菜農欲哭無淚。（童姓菜農提供）

尖石鄉的「雪藏高麗菜」。（童姓菜農提供）

尖石後山下雪，橫山警分局已交管限制入山。（橫山警分局提供）

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