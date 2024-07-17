徒步旅行夯 陳玉蟾分享法國之路「眉角」

財團法人鹿江教育基金會執行長陳玉蟾跟所有熱愛徒步旅行的民眾，分享她在法國之路（Camino Francés）看到的各種有趣風景。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 12:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕近年隨著「樟之細路」帶動了國內徒步旅行的熱潮，財團法人鹿江教育基金會執行長陳玉蟾5月中以104萬步，挑戰成功從法國到西班牙的法國之路（Camino Francés）而引發許多人躍躍欲試，日前她應鹿江講堂跟關西鄉土文化協會合作，於關西臺紅茶業文化館舉辦分享會，跟所有也愛長距離徒步健行的人分享事前的準備tips和一路所見所聞，現場爆棚。

陳玉蟾說，自助旅行在現代科技發達的社會其實是小菜一碟！語言不通可經手機翻譯，怕走錯路有網路導航。但實際一趟法國之路她發現還是有些「眉眉角角」，未經實戰還真是躲在「腦霧區」。

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例如很多自助玩家行前規劃，只注意旅遊地的季節和氣候，卻掉以輕心緯度。她4月19日開步走，原以為是春暖花開，但忽略了西班牙聖地亞哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）海拔不高，但緯度卻是逼近中國哈爾濱！所以每天早上10點前氣溫都不到攝氏10度，冷到路面結霜、植物嫩芽發出也被霜給凍枯了，搞得她第4天就緊急去買保暖衣物。

因為要走的路很長，登山鞋在那邊她說「太重了！」建議也要朝聖走一下的人穿健走鞋為佳。

至於女人向來愛乾淨，以她連走35天、779公里，住宿洗澡雖不成問題，但衣服該怎麼換洗才不增加旅程負擔？陳玉蟾就拍到1個美國女士邊走邊曬衣，就連內在美掛在背包上示眾也不怕羞，讓人覺得很幽默。

對此，她建議就當在台灣爬山、採3層：吸濕排汗、中衣保暖、防風雨外套來對付，晚上洗澡後則換上「營地服」，也就是睡衣的概念，一早再換上「行腳服」出門。

很多人擔心路上治安，陳玉蟾說，歐洲治安不好處多在熱門觀光景點，徒步旅行所經皆為鄉村小鎮，旅人很多是窮遊者，扒手、小偷不太下鄉來。

陳玉蟾說，行前準備再周到，因不在旅行現場，跟真實狀況還是有點差距。所以她剛出發的前2天放慢腳步、多跟人交流，從中擷取別人的經驗或資料為自己所用。

從法國的起點出發時，該取得的詳細的沿途庇護所、民宿、旅館清單跟地形、路線圖一定不能錯過之外，她建議不用急著把35天的住宿都訂好、訂滿，畢竟每天體力、遊興都會影響腳程，視自己當天狀況邊走邊訂，以最輕鬆到達落腳處為原則才不會有壓力。

正因勇於跟人互動，她經由「同道」推薦認識、使用了1個叫「Camino Ninja」的APP，透過APP更精準掌握自己所在位置，下一個可歇腳處有哪些服務等，這是在台灣再怎麼努力準備都難以掌握的。

她還說，扇貝就是法國之路的代表意象，沿途都可見這樣的指標，所以儘管她僅憑wifi走天涯也不會盲遊。

而且每個里程碑都會有徒步者留下的痕跡，有人給後繼者鼓勵，有人則大肆創作。等於一路穿越庇里牛斯山途中的景點就這樣一個個「長」出來。她上路第1天就看到了有我國國旗圖騰美麗里程碑，這讓她十分振奮，也效法把關西的「立石」帶進法國之路。

35天的行程中，愛乾淨的女人如何換洗衣物，陳玉蟾拍下了這個幽默又經典的畫面。（陳玉蟾提供）

財團法人鹿江教育基金會執行長陳玉蟾用手機紀錄法國之路上，出現我國國旗的美麗里程碑。（記者黃美珠攝）

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