趕在川普動手前！以色列、伊朗爆密約 普廷當中間人「互不先動手」

以色列民眾14日在霍隆（Holon）舉行集會，將以色列國旗與象徵伊朗前政權的「獅子與太陽」旗幟並列，並高舉流亡王儲芮沙·巴勒維（Reza Pahlavi）的肖像，強烈聲援伊朗反政府示威，期盼推翻現有的伊斯蘭共和國體制。（路透）

中東局勢詭譎多變，檯面上劍拔弩張的死敵，私底下卻在進行秘密外交。美國《華盛頓郵報》獨家報導，就在去年底伊朗爆發反政府示威前夕，以色列官員透過俄羅斯向伊朗領導層傳遞了一項關鍵訊息：只要伊朗不先動手，以色列就不會對伊朗發動攻擊。據外交官員透露，伊朗隨即透過俄方管道回應，同意遵守這項「互不先發制人」的默契。

死敵透過俄國傳話 避免兩面作戰

這項透過莫斯科進行的秘密溝通極不尋常，因為兩國才剛在去年6月爆發激烈的「12日戰爭（12 Day War）」。外交消息指出，以色列之所以主動釋出善意，是為了避免被視為伊朗內部動亂的煽動者，更重要的是，以色列正準備對黎巴嫩境內的親伊武裝團體「真主黨（Hezbollah）」發動大規模軍事行動。為了避免陷入「兩面作戰」的困境，以色列選擇暫時穩住伊朗。

請繼續往下閱讀...

伊朗國內亂局纏身 接受避戰協議

知情官員透露，儘管伊朗對以色列的意圖仍存戒心，但德黑蘭當局正面回應了這項提議。一名地區資深官員直言：「對伊朗來說，這是筆好交易。」因為伊朗目前正深陷國內抗議動亂，且擔憂美國可能發動攻擊，能置身於以色列與真主黨的衝突之外，符合其當下的生存利益。

然而，這項脆弱的默契正面臨變數。隨著伊朗示威越演越烈，美國總統川普正考慮對伊朗政權目標發動攻擊。分析指出，若美軍動手，伊朗勢必會對美國在中東的盟友（包括以色列）進行報復。一名伊朗高官告訴《路透》，若遭攻擊，伊朗將報復美軍基地。以色列官員也坦承，一旦美國決定對伊朗發動政權更替戰爭，以色列是否會撕毀協議加入戰局，目前仍是未定之天。

前以色列情報機構「摩薩德（Mossad）」研究主管辛恩（Sima Shine）分析，以色列將主導權交給美國，但內心絕對樂見伊朗政權更替。目前的戰略是讓伊朗「坐冷板凳」，使真主黨陷入孤立無援。以色列官員強調，無論伊朗局勢如何發展，對真主黨的軍事行動勢在必行，「問題只在於是在伊朗戰爭期間，還是之後」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法