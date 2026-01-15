為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    迷航3500公里！喜馬拉雅兀鷲誤闖獅城獲救 1隻病重安樂死

    2026/01/15 14:21 即時新聞／綜合報導
    本月初數隻來自喜馬拉雅的兀鷲飛抵新加坡後獲救，其中1隻因疾病纏身、健康狀況惡化，已被安樂死。兀鷲示意圖。（美聯社資料照）

    本月初數隻來自喜馬拉雅的兀鷲飛抵新加坡後獲救，其中1隻因多種疾病纏身、健康狀況迅速惡化，已被安樂死。

    新加坡與喜馬拉雅山脈南麓、鄰近尼泊爾首都加德滿都地區的直線距離約為3500公里。

    《聯合早報》報導，萬態保育集團（Mandai Wildlife Group）獸醫楊燕楓回應記者詢問時稱，這隻喜馬拉雅兀鷲（Himalayan griffon vulture）由新加坡國家公園局救出，並於本月3日轉移至萬態保育集團，交由獸醫評估和治療。

    臨床評估發現，兀鷲體重嚴重不足、身體虛弱，且受到寄生蟲侵擾。進一步檢查顯示，兀鷲患有貧血，疑似肌肉損傷，同時腎功能不足，隨即接受重症救治。楊燕楓指出，儘管採取了緊急措施，病情仍在第5天惡化，兀鷲的腎功能迅速下降，整體狀況逐漸衰弱。

    經過萬態保育集團獸醫團隊與公園局的謹慎考量與協商，雙方共同決定讓這隻兀鷲安樂死。保育集團隨後進行解剖以調查病情惡化的原因。

    楊燕楓說，近期在新加坡出現的喜馬拉雅兀鷲，多為偏離正常分布範圍的迷鳥。幼鳥活動範圍較廣，在棲息地流失或環境改變的情況下，食物來源可能減少，這很可能導致在新加坡被發現的兀鷲處於精疲力竭、脫水的狀態。

    她指出，兀鷲遺骸已由新加坡國立大學李光前自然歷史博物館保管，將用於教育與科學研究。負責保管遺骸的博物館禽類典藏管理員鄭雁予博士說，這是博物館及新加坡所收藏的首件物種標本，與1930年代末採集的另外6件兀鷲屬（Gyps）標本一同納入館藏。

    與此同時，本月11日，新加坡關懷動物研究教育協會（ACRES）接獲民眾求助，派出救援隊前往東岸公園大道，救出1隻困在水溝裡的兀鷲，其正接受獸醫團隊照料。

