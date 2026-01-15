離奇！80歲老翁推輪椅妻過安檢 航警攔下一摸「全身冰冷」嚇壞

西班牙特內里費南部機場（Tenerife South Airport）。（資料照，法新社）

西班牙特內里費島南部機場（Tenerife South Airport ）近日發生一起離奇命案，一名80歲老翁推著坐在輪椅上的妻子登機，卻在安檢時被工作人員察覺異狀，立即上前攔下檢查，結果發現老翁妻子早已氣絕多時且遺體完全冰冷，老翁當場被警方逮捕拘留，詳細狀況仍待警方進一步調查釐清。

綜合外媒報導，根據特內里費島南部機場地勤透露，當時這名老翁推著坐在輪椅上的妻子進行安檢，然而安檢人員注意到，老婦人在經過金屬探測器時情呆滯、毫無反應，加上坐姿相當不自然，於是當場起了疑心。等到2人完成安檢程序後，一名女性安檢人員主動上前協助，未料當她握住老婦人的手時，頓時察覺不對勁。

地勤回憶，女性安檢人員發現老婦人體溫「異常冰冷」，同時注意到對方已無呼吸起伏，緊急將異狀通報給主管，機場方面也立即啟動緊急應變程序，多名保安人員、國民警衛隊員及法醫人員迅速趕抵現場，確認該名婦人已無生命跡象。老翁則被當場控制，他向警方供稱妻子是在登機數小時前自然過世，但相關說法仍有待查證。

另據其他目擊的機場員工聲稱，這名老翁被警方偵訊時，曾試圖將妻子的死亡歸咎於機場，但婦人確切死因警方目前仍在調查中，將釐清老翁是否涉及刑事責任。此外，這起事件在數月之前發生，直到最近才被西班牙媒體披露，先前特內里費島也曾發生過類似案件，一名老婦人在班機降落後被人發現死在座位上，引發各界議論。

