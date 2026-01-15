為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    離奇！80歲老翁推輪椅妻過安檢 航警攔下一摸「全身冰冷」嚇壞

    2026/01/15 13:27 即時新聞／綜合報導
    西班牙特內里費南部機場（Tenerife South Airport）。（資料照，法新社）

    西班牙特內里費南部機場（Tenerife South Airport）。（資料照，法新社）

    西班牙特內里費島南部機場（Tenerife South Airport ）近日發生一起離奇命案，一名80歲老翁推著坐在輪椅上的妻子登機，卻在安檢時被工作人員察覺異狀，立即上前攔下檢查，結果發現老翁妻子早已氣絕多時且遺體完全冰冷，老翁當場被警方逮捕拘留，詳細狀況仍待警方進一步調查釐清。

    綜合外媒報導，根據特內里費島南部機場地勤透露，當時這名老翁推著坐在輪椅上的妻子進行安檢，然而安檢人員注意到，老婦人在經過金屬探測器時情呆滯、毫無反應，加上坐姿相當不自然，於是當場起了疑心。等到2人完成安檢程序後，一名女性安檢人員主動上前協助，未料當她握住老婦人的手時，頓時察覺不對勁。

    地勤回憶，女性安檢人員發現老婦人體溫「異常冰冷」，同時注意到對方已無呼吸起伏，緊急將異狀通報給主管，機場方面也立即啟動緊急應變程序，多名保安人員、國民警衛隊員及法醫人員迅速趕抵現場，確認該名婦人已無生命跡象。老翁則被當場控制，他向警方供稱妻子是在登機數小時前自然過世，但相關說法仍有待查證。

    另據其他目擊的機場員工聲稱，這名老翁被警方偵訊時，曾試圖將妻子的死亡歸咎於機場，但婦人確切死因警方目前仍在調查中，將釐清老翁是否涉及刑事責任。此外，這起事件在數月之前發生，直到最近才被西班牙媒體披露，先前特內里費島也曾發生過類似案件，一名老婦人在班機降落後被人發現死在座位上，引發各界議論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播