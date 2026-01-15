KK園區2.0曝光！駭人高牆嵌滿碎玻璃 距柬泰邊界僅1公里

緬甸KK園區被指存在工業規模的犯罪運作，近日遭緬甸軍政府轟炸，惟外界多認為純屬作秀。（法新社資料照）

儘管泰國軍方轟炸柬埔寨邊境電詐園區，不過，大馬國際人道主義組織（MHO）近日揭發，斬草未除根，泰柬邊界再出現一個新的大型詐騙園區，其規模、戒備森嚴程度，堪比位於泰緬邊境、東南亞規模最大的網路詐騙與人口販賣據點之一的「KK園區」。

綜合媒體報導，MHO華裔社會公關代表胡杰良透露，該新園區位於柬埔寨烏拜川（Ou Bei Choan），靠近泰國西北部邊界的沙繳府（Sa Kaeo），距離泰國邊界僅約1公里。在谷歌衛星地圖上，遠看就像一個普通的發展區，一旦放大來看，或親臨現場，就會發現別有洞天。

胡杰良說，實際開車繞著園區行駛，「光是中間部分就花了10分鐘才走完，你可以想像它的面積有多大！」他指出，該園區戒備極其森嚴，外圍城牆高聳且布滿碎玻璃，所有宿舍窗戶都安裝封閉式鐵窗，宛如一座巨大的監獄。

胡杰良表示，很多地方看似仍在擴建，但實際上已投入運作，之所以能精準掌握園區位置，「是因為有受困其中的大馬籍受害者，冒險發出定位」，「目前聯繫我們的受害者有一人，但園內受困的大馬人總數仍無法統計。」

胡杰良還稱，自己在調查過程中，曾遭一些「勢力」警告不可公開這些地方，他為此喊話柬埔寨政府不要「睜一隻眼閉一隻眼」，應徹底剿滅這些非法園區，同時呼籲國際媒體報導、關注，並為各國執法單位提供線索。

