共軍機艦不斷侵擾下 新竹等7縣市7/23萬安演習

因應共軍不斷擾台，新竹縣警局針對今年的萬安47號演習，也用吸睛的圖卡，提供民眾了解屆時如何找到防空避難位置。（新竹縣警局提供）

2024/07/17 11:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕在共軍機艦不斷擾台下，今年北台7縣市的萬安47號演習將於下週二（23日）下午1點半到2點舉行。因應新竹縣也在這次演習的範圍，縣府警察局宣布，當天下午除將實施30分鐘的防空警報發放、車輛交通管制以及人員疏散避難演練，也將在竹東、湖口2鄉鎮驗證「民眾進入防空避難設施」、「防空避難設施配合防空警報主動開啟」的2個執行成效。

縣警局表示，這波萬安演習的範圍有：雙北市、新竹縣市、基隆、宜蘭以及桃園，演習時請恰巧在戶外的民眾依循警察或是民防執勤人員的引導就近避難。在室內的人，則請關閉電源、瓦斯以及門窗，再就近疏散避難。如果拒絕配合管制措施又經勸導不聽，可依民防法處3萬到15萬元不等的罰鍰。

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警方說，演習期間，各醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂及宗教祭祀及機關（構），也須另依「各場域防空疏散避難指引」主動協助民眾疏散避難。

演習開啟後，所有車輛都應配合演習管制。但在國道、台68線之類的封閉型快速道路行駛中的車輛仍可維持正常通行，直到下交流道後才要接受管制。

至於走在平面道路上的車輛，包含公車、一般民車、各類腳踏車等，統統必須立刻就近找安全處停靠，駕駛騎乘人員立刻下車，配合員警或民防執勤人員的引導進行避難。

市區公車在演習期間將暫停發車，YouBike、共享機車雖維持正常營運，但騎乘者配合避難後，記得別忘了注意借還時間，以免權益受損。

路上的行人碰上演習可就近進入警察機關列管的防空避難處所避難，而被設有「新式防空避難標示牌」的大樓管理人或保全，應主動開啟地下室車道的鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難。

新竹縣這次列管的防空避難設施都有張貼「新式防空避難設施標示牌」，民眾可用手機下載警政服務APP查詢各避難設施的位置，在需要時進入避難。

新竹縣這次萬安47號演習中列管的防空避難設施都有張貼「新式防空避難設施標示牌」，民眾可用手機下載警政服務APP查詢以就近避難。（取自竹縣府官網）

新竹縣這次萬安47號演習中列管的防空避難設施都有張貼「新式防空避難設施標示牌」，民眾可用手機下載警政服務APP查詢以就近避難。（取自竹縣府官網）

新竹縣警局表示，下週二登場的萬安47號演習，所有民眾演習期間都必須配和員警或是民防執勤人員的引導迅速就近避難。（取自竹縣府官網）

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