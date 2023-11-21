新竹縣府拍板 竹北戶政確定遷建

新竹縣副縣長陳見賢（立者）今天邀請竹北市的議員等各級民代和里長伯們，召開「竹北市戶政事務所興建廳舍計畫說明會」，讓竹北戶政事務所遷建案的整體規畫給鄉親們充分了解。 （記者黃美珠攝）

2023/11/21 17:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天拍板，確定要把空間不足的竹北戶政事務所，遷入位於新竹地院後方、計畫新建的縣府第2辦公區聯合辦公大樓內，至於竹北戶所原址未來將作為戶政辦事處，便利竹北西區市民洽公。副縣長陳見賢今天為此邀請竹北市的議員等各級民代和里長伯們召開「竹北市戶政事務所興建廳舍計畫說明會」，讓竹北戶政遷建案的整體規畫給鄉親們充分了解。

不過與會的各級民代中有些人認為戶所東遷到相對年輕、且相對擅長和習慣使用電子系統洽公的竹北東區，這對年齡較長的西區民眾來說，洽公平添不便。

陳見賢說，縣府經多次討論，前述決定是考量所有市民洽公方便而做的決議，縣府二辦的聯合辦公大樓基地在竹北市自強5路、新竹法院跟東興圳公園中間，占地約1224坪，未來竹北戶政事務所遷過去後，原址依舊是戶所的辦事處，持續服務鄉親，西區的市民不用擔心。

陳見賢說，竹北以國道1號區分成東、西兩側，目前人口比例是52比48，東區人口較多。針對民代們提出的各種建議，縣府會虛心受教參考和調整，儘量滿足大家的需求。

不過陳見賢受訪時直言，在前述地點興建「聯合辦公大樓」最大的好處，就在於能符合「中央對直轄市及縣（市）政府聯合辦公大樓興建計畫補助處理原則」，使得縣府可向內政部爭取經費補助興建，從而減少縣府的財政負擔，卻又能提升為民服務的品質，並增進公部門整體服務效能。

未來新的二辦聯合辦公大樓初步規劃每層樓至少有約300坪的空間，內部包含哺乳室、性別友善及無障礙廁所以及新人結婚登記拍照打卡牆等，戶外則將跟東興圳公園結合，優化縣府的洽公環境。

新竹縣政府拍板定案，竹北戶政事務所未來將東遷，至於如圖的舊址將繼續開張轉作辦事處提供服務。（記者黃美珠攝）

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