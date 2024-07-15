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傻眼！竹北公園拐童案 真相竟是9歲女童的「想像」

竹北光明商圈週日傳出有人涉嫌要誘拐女童，警方今天下午調查後宣布全案烏龍一場，是女童的想像事件。（記者黃美珠攝）

竹北光明商圈週日傳出有人涉嫌要誘拐女童，警方今天下午調查後宣布全案烏龍一場，是女童的想像事件。（記者黃美珠攝）

2024/07/15 16:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北警分局今天下午發布新聞指出，週日在網路上鬧得沸沸揚揚的竹北光明商圈誘拐女童事件，經派出所聯繫女童家長到案說明釐清後，竟是9歲女童的「想像」事件。家長承認是誤會且已在臉書等社群上PO文說明，避免造成社會恐慌。

竹北警分局表示，在網路發文陳述一些子虛烏有的事件，經查屬實是可以依社維法所規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，處行為人3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰的。特別呼籲民眾對於網路刊登的訊息，在未經查證內容下證不要任意轉傳散播，以免觸法。

竹北分局今天為此連續發布兩波聲明，先在中午12點多表示，光明商圈所轄的三民派出所已派員到場巡查，並調閱周邊監視器，並請PO文民眾到案說明細節以追查。

沒想到2個小時後警方宣布破案，而且案情髮夾彎逆轉，竟是PO文家長為了帶小孩到派出所做說明，發現9歲的女兒抗拒，深入追問才發現被誘拐的案情竟是女童獨自外出到公園遊玩回家後的想像文，並非實際發生過！

家長當時基於好心所以在網路上PO文，希望引起重視孩童的安全，但沒想到實際追查後竟發現是烏龍一場。

警方說，女童家長已在臉書社群上重新PO文說明清楚，避免造成社會恐慌。在前述有關兒童略誘案已真相大白下，他們也請民眾協助澄清，不要再以訛傳訛。

女童家屬已經發文澄清。（竹北警分局提供）

女童家屬已經發文澄清。（竹北警分局提供）

女童家屬已經發文澄清。（竹北警分局提供）

女童家屬已經發文澄清。（竹北警分局提供）

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