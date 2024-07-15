竹北興隆路9個T字路口開工改善 直行車和左轉車不再「打架」

新竹縣竹北市興隆路從博愛南路口起往東，到自強南路為止的9個路口改善工程今天開工，縣長楊文科（中）、內政部國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗（右2）等共同上香祝願工程順利。（記者黃美珠攝）

2024/07/15 14:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕讓左轉車和直行車不再爭道或「打架」！新竹縣竹北市興隆路從博愛南路口起往東，到自強南路為止的9個T字路口，今天由縣長楊文科、內政部國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗共同動土啟動改善工程，施工團隊將從西往東循9個路口逐一推進，道路路面改善範圍則延伸到博愛南路到台1線的興隆路段，預計今年11月初全部完工驗收。

竹北市興隆路目前都是東、西雙向雙車道的設計，從台1線往東朝高鐵新竹站前進，因為沒有左轉專用道，所以左轉車行駛在內側，容易跟要繼續直行的車流爭道甚至出現「打架」的狀況。

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縣府交旅處爭取國土署補助後，這個名為「校園周邊暨行車安全道路改善計畫~新竹縣竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程（博愛南路至自強南路）」的工程，將投入4700多萬執行計畫。主要就是增設汽、機車左轉道，興建庇護島、並做各個路口的斜坡道修整，同時調整車道配置，且改善道路鋪面品質等。

其中在增設汽、機車左轉道上，也會一併拆除強制機車2段式左轉的指引標誌，但為提供行動不便或高齡者安全的左轉空間，這9個路口仍會保留機車2段式左轉的待轉區，工區全長約近3公里。

楊文科說，旨在重新檢討各路口現行汽機車左轉、機慢車2段式左轉的合理性和效率，讓左轉、和直行車輛能分道行駛，減少碰撞事故發生，也改善車流壅塞狀況。

曾正宗說，竹北市人口密集，計畫工區所在的興隆路1段、2段是聯繫竹北東、西向的主要道路，沿線有學校、法院、醫院等，交通量大，該分署也期待透過車道調整與標線、AC路面改善，提升道路服務水準。

新竹縣長楊文科（左4）、內政部國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗（左3）等今天一起為竹北興隆路9個路口的改善工程動土開工。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市興隆路1段和2段9個T字路口，目前從西向東欠缺左轉專用道，以至於內側的左轉車輛，往往會跟後方繼續的直行車輛出現「打架」的用路困擾。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市興隆路1段、2段9個T字路口將增設汽機車的左轉專用道，避免如圖現行的左轉車和直行車爭道，至於如圖的機車2段式待轉區，完工後經仍保留給行動不便或是高齡的機車騎士安全待轉使用。（記者黃美珠攝）

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