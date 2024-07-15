「工地上課」棒棒相傳？ 竹北文興國中將迎首屆新生卻仍趕工中

新竹縣政府工務處表示，文興國中如圖的校舍新建工程並非下個月就要完工交付的範圍。（記者黃美珠攝）

2024/07/15 16:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科上週視察建校工程將全部完竣的嘉豐國小時提及「把（該校學生）過去在工地中上課的情況特別改善」言猶在耳，但另所趕工新建的文興國中到上週（7）日為止，挨批施工進度不僅不到5成，還比原計畫落後2.266%，但再過2個週新學期就要開始，民眾質疑現在學校還「長這樣」、「這能驗收？」縣府工務處長戴志君表示，文興國中原來以國中校園做規劃設計，原定就是分期、分年完工、交付學校使用。

首期工程進度將在8月份如期如質交付首棟校舍B，目前這棟校舍除外表所有鷹架已經下架，細部內裝也都幾乎完成，實際總工程進度其實是超前的，甚至超前至少14%，其他仍搭著鷹架趕工中的校舍並非首期要完工的範圍。

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但是民眾明明看到到上週日為止公告的計畫工程進度是48.431%，實際卻僅46.165%，跟戴志君前述所言完全兩樣。

戴志君說，這是因為文興國中是在去年11月才臨時改制為完全中學，為了打造高中部的校園硬體，原計畫工程必須申請變更設計。而依政府採購法，在變更設計的行政程序完成之前，施工單位雖可依既定、決議審查後的書圖進行施作，但實際完成部分卻暫時無法列入工程進度的計算。

戴志君說，很多公共工程建設在實際施工時都會碰到變更設計的狀況，民眾從相關官方公告的工程進度，其實會有滾動式的修正，修正的內容除受實際工程推進影響，也受前述變更設計程序通過時程而左右。正因此，民眾才會覺得文興國中目前被公告的工程進度會有微幅落後的狀況。

縣府教育局長楊郡慈說，文興國中第1期校舍將如期在下個月交付使用，除了前述內含13間一般和專科教室、行政辦公室在內的B棟建物外，還將有規劃停車場、以及活動中心預定地上的臨時學生體育等活動場域，提供7個班的7年級生使用。

楊郡慈表示，讓學生在工程分期交付的地方上課，確實是新竹縣竹北東區一個不適合但已經是十幾年來常見的辦學窘境，主要是東區的人口成長太快，加上生育率高所致，為了維護學生受教權和受教品質而不得不採的方案。

為此，他們也從多年來的經驗中不斷檢討和調整，以確保後續工期施作期間，跟已交付教學使用的場域做好安全區隔，像是：人車分道進出校園等，以確保師生們的安全。

新竹縣竹北市東區的新校~文興國中目前只完成圖左B棟建物，其他仍處於趕工中，因此被民眾質疑：現在學校還「長這樣」、「這能驗收？」（記者黃美珠攝）

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