竹市智慧停車4/1起採手機開單系統 停管員停車收費不漏開

新竹市智慧停車4月1日起採手機開單系統，停管員停車收費不漏開。（新竹市府提供）

2024/03/30 15:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市交通處為解決停管員手持工業級開單設備（PDA）的電池續航力差、重量重、網路遲延、輸入車牌易誤植等缺點，4月1日起全面引進智慧型手機iPhone 15開停車單，除協助停管員提升作業效率、減輕工作負擔，同時利用5G高速網路即時傳輸，可精準管理停車格使用狀況，讓竹市智慧停車資訊更新更快速，市民查詢更便捷。

交通處表示，4月1日起推出的0智慧型手機開單系統，是使用最新iPhone 15搭載5G高速網路，協助停管員提升作業效率及精準管理路邊停車格使用狀況，同時以即時傳輸及最新AI影像辨識來解決路邊車格難掌握、開單效率低落等問題。

過去竹市路邊停車格人工收費採用工業級開單設備（PDA），但屢接獲停管員反映，開單必須攜帶PDA及印表機，又因電池續航力不足，而攜帶多顆備用電池，導致重量過重，造成工作負擔。此外，拍照頓挫感重、對焦慢，夜間拍照效果不佳，也影響工作效率，更易發生誤植造成民怨。

因此市府委託專業廠商開發，使用智慧型手機開單，採最新iPhone 15搭載5G高速網路；智慧型手機具有更輕薄、電池高續航力、5G即時傳輸高效能等優勢，還能針對停管員工作需求，客製化設計更貼近人性化與防呆機制的介面，大幅提升效率，也降低停管員開錯單的情形。

交通處表示，各縣市人工開單設備主要以工業級開單設備（PDA）為主，運用其條碼掃描模組及大容量電池等優點，但近年智慧型手機影像及AI辨識發展成熟，車牌辨識僅需1-2秒，相機已可取代條碼掃描模組，內建晶片大幅提高運算效能及降低耗電功率，加上搭載5G高速傳輸，將成為未來物聯網資訊應用的關鍵角色。

新竹市智慧停車4月1日起採手機開單系統。（新竹市府提供）

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