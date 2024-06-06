女子愛戀男性友人狂CALL搞到他離婚 跟騷法判拘役40日

嘉義地方法院。（資料照）

2024/06/06 14:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣李姓女子對朋友A男有好感，前年底到去年底，多次打電話給A男講無關A男的事，A男將她電話封鎖，李女竟用無顯示來電號碼在1小時狂打23通，A男不堪其擾向朴子分局警方提告，也氣憤說婚姻被李女搞到離婚；嘉義檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯跟蹤騷擾罪，判處李女拘役40日，得易科罰金。

檢警調查，李女因對友人A男有好感，前年12月30日至去年11月25日之間，多次撥打手機給A男，講述跟A男無關的事，電話裡還一直說要和A男在一起，認為A男是她男友，讓A男不堪其擾，後來封鎖李女電話號碼，李女卻用無顯示來電方式狂打電話。

偵訊時，李女稱與A男是男女朋友，有交往1到2週，感覺是男女朋友，但A男不承認，她也坦承有撥打電話給A男，但辯稱是A男跟她借錢，要求還錢卻不回應，只好設定不顯示號碼撥電話。

A男說，他未曾向李女借錢，也沒有交往，和李女只是一般朋友，但李女怪怪的，說喜歡他，他則拒絕。A男說，因為李女不斷對前妻說他和別的女生在一起，最後自己被搞到離婚，李女的行為已影響到他的生活。

法院審理認為，若A男確實向李女借錢，李女何需以未顯示來電催討，且1小時打23通，難認是一般催討債務所採取的合理手段，李女也無書面等證據證實A男有借錢。

法官認為，李女與A男只是一般朋友，卻進行跟蹤騷擾行為，長達近1年，且經過警方書面告誡後，仍持續撥打電話影響A男日常家庭生活與身心健康，判處拘役40日，得易科罰金。

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