怪手司機恐怖盯梢護士！半夜出現香閨床邊施暴

怪手司機恐怖盯梢護士，半夜竟出現香閨床邊。（情境照）

2024/05/31 08:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕太恐怖！新竹黃姓怪手司機痴戀診所護士陳女，不僅到診所盯梢送吃的與穿的，見陳女面露不悅，竟揮拳打成腦震盪，甚至半夜潛入她住處，直接對熟睡的她繼續打，新竹地院依跟蹤騷擾、傷害、毀損罪判刑1年6月。

法官調查，黃男不顧陳女已多次向其表達疏遠、勿再打擾之意，仍持續反覆致電或以通訊軟體LINE傳送訊息表達關心而干擾，並在陳女工作場所或住處附近守候，見她出現即上前攀談、贈送食物或衣服，再藉口要她返還所贈食物或衣服費用，而要求她出面處理。

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黃男以此反覆、持續違反陳女意願的跟蹤騷擾行為，使陳女心生畏怖，足以影響日常生活及社會活動。

去年8月某日晚間，黃男再次出現於陳女所工作的某小兒科診所，欲與下班的陳女攀談。見陳女語氣不佳，竟徒手毆打頭部，陳女因而受有頭部外傷、腦震盪傷害。

去年9月21日下午黃男竟無故侵入陳女住處，趁陳女睡覺之際，徒手毆打頭部、臉部，陳女因而受有頭部外傷、腦震盪、左側頭皮鈍挫傷及左上唇、左手腕、雙膝擦挫傷等傷害。

陳女驚覺其居所遭黃男闖入之際，欲持手機報警，黃男將她2支手機丟在路邊而毀損。

法官審酌黃男完全無視於被害人意願，持續進行各種跟蹤騷擾行為，且於不如己意之際，即另數度傷害被害人，甚至擅闖住處、毀損手機，所為顯屬糟蹋人格尊嚴，應予嚴厲譴責；事後雖表示願意賠償4萬元，但最終並未給付。最後依跟蹤騷擾、傷害、毀損罪判刑1年6月。

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