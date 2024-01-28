嘉縣偏鄉雙溪國小邁向國際 到日本奧野學校交流串起台日情誼

嘉義縣雙溪國小到日本茨城縣牛久市奧野義務教育學校進行實體交流。（雙溪國小提供）

2024/01/28 10:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市雙溪國小是偏鄉小校，校方與日本茨城縣牛久市奧野義務教育學校進行視訊國際交流已3年，希望能有實體交流，但因位處偏鄉，學生家境並不富裕，透過縣府補助，還有朴子配天宮、朴子市公所及善心人士協助，師生在寒假期間前往日本奧野義務教育學校交流，加深台日情誼。

雙溪國小校長徐英傑說，學校與奧野義務教育學校進行視訊國際交流3年，但學生也認為「視訊總是少了面對面的真實感」，在翁章梁縣長的鼓勵下籌備實體參訪，獲得各界協助，學生終於能如願以償前往日本，到東京池袋防災館、東京臨海廣域防災中心以及筑波宇宙中心進行見學，到奧野義務教育學校與學伴們見面。

兩校為實體交流，多次進行課程共備，這次交流首重文化學習，雙溪學生展現書法教育成果，親自教導學伴如何寫書法，日本學伴也教導雙溪學生如何彈奏日本箏，雙方學生以英語為溝通方式，進行奧野外師所設計的英語學習活動。

學生涂若軒表示，這次寒假的入班學習讓他體驗日本的課堂生活，學會如何彈奏日本箏，感謝各界協助讓他能開闊國際視野；學生陳琪允說，書法、音樂及英文等課程交流讓彼此學習新知，了解台日學校文化異同，明白英語學習的重要性。

周怡君老師說，走進奧野義務教育學校的時刻很感動，孩子們從一開始生澀互動，到離別時的難捨依依，約定日後要互相聯絡，是視訊交流無法產生的深厚情感連結。

徐英傑說，實體參訪讓學生所學的跨領域統整知識能運用於異國文化的理解溝通與互動合作，經驗很難得，也邀請奧野義務教育學校有機會來台灣到雙溪國小一起學習。

雙溪國小學生教導日本學生書法。（雙溪國小提供）

日本學生教導雙溪國小學生彈奏日本箏。（雙溪國小提供）

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