嘉市去年26.3萬人 近10年首度正成長

嘉市湖子內區段徵收促進地方發展，人口數較前年增加。（記者王善嬿攝）

2024/01/26 05:30

較前年增660人 湖子內區段徵收地區開發 遷入人口較多

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市人口數近十年來首度出現正成長！據內政部人口統計資料顯示，嘉市去年人口數達廿六萬三五八四人，雖僅較前年增加六六○人，卻是自二○一四年以來，人口數與前一年相較，首度出現正成長。

分析嘉市近三十年來人口數演變，於二○○九年廿七萬三八六一人最高，二○一○年起一路下滑，連四年人口均較前一年負成長，二○一四年持平，二○一五年起又一路下跌，隔年跌破廿七萬人口大關，至二○二二年都維持負成長。

去年嘉市人口仍處於「生」不如「死」，出生人數一二一一人（較前年增加九人）、死亡人數二三七三人（較前年減少一人），自然增加人口仍為負數；然而去年遷入人口一萬一四九七人、遷出九六七五人，淨遷徙人口增加一八二二人，也是自二○○九年迄今，社會增加人口首次正成長。

65歲以上長者增加 高齡化加速

此外，去年六十五歲以上長者占總人口數比例為十八．三七％，與前年十七．六九％相較，共增加○．六八％，高齡人口成長比例快速，仍值得關注。

市府民政處長林家緯表示，人口止跌回升，令人振奮，不過相較前一年人口正成長才一年，仍需持續觀察。他分析，湖子內區段徵收地區開發後，帶來人口成長，去年底當地申請建造執照戶數三二四八戶、已申請使用執照二○五一戶，較兩年前增加近八百戶，加上武漢肺炎疫情後國境解封，人口遷出遷入等因素，都可能交互影響人口變動。

青年流失 議員促協助留鄉工作

至於十五歲至廿九歲青年人口部分，去年共四萬七七二八人，較前年減少一○九二人，顯示青年人口流失問題仍存在。市議員鄭光宏建議，市府藉由公部門推出計畫協助或輔導，並由民間餐飲、甜點、咖啡等業者間互相協力，發展出一套成功創業方程式，增加就業機會，有助於青年留在家鄉工作。

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