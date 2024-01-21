彰化國際賽車節 上演「田中甩尾」

彰化國際賽車節在彰化高鐵站區舉辦，首日活動就湧進上萬人潮。（記者陳冠備攝）

2024/01/21 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內唯一封街賽車拉力賽「彰化國際賽車節」，昨天在彰化高鐵站前廣場盛大登場，現場競賽車輛超過二百輛，包括全台唯一，價值超過一五○○萬元的麥拉倫650S GT3等，吸引不少愛車迷目光，現場飆速、甩尾統統來，猶如真實版的「田中甩尾」，讓大家看了熱血沸騰，大呼過癮。

27、28日 道路封街賽

彰化國際賽車節因疫情一度停辦兩屆，今年恢復舉辦，並於本週末舉行城市飄移賽，下週廿七、廿八日舉行道路封街賽。活動首日，彰化高鐵站區就已經湧進上萬人潮，有人想看要價千萬的名車，也有人想一睹專業車手飆速。

在眾人加油聲下，選手們也全力以赴，猛踩油門甩尾過彎，儘管比賽期間有車輛發生碰撞，不過賽車手們調整加速再衝，引擎發出「耿～耿～耿」聲浪，立刻點燃民眾熱血，現場爆出如雷掌聲。

台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥表示，今年封街拉力賽賽道全長五公里，分錦標、街車、飄移、俱樂部、電動車組共五組賽程，超過二○○輛車報名參賽，同時今年也邀請台灣、韓國、日本、馬來西亞等國內外賽車選手較勁，歡迎大家來現場感受選手競速尬車和甩尾的功力，賽事精彩可期。

彰化國際賽車節在彰化高鐵站前廣場登場，現場飆速、甩尾統統來，讓大家看了血脈沸騰，大呼過癮。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法