彰縣2/8~14春節垃圾收運時間出爐 15日全縣恢復收運。

今年農曆春節假期從二月八日起至十四日共七天，環保局昨天公布春節期間垃圾收運時間，方便民眾安排打掃居家環境。 （資料照，彰化市公所提供）

2024/01/29 14:29

〔記者湯世名／彰化報導〕今年農曆春節假期從二月八日小年夜起至十四日大年初五共七天，彰化縣環保局昨天公布春節期間垃圾收運時間，方便民眾安排打掃居家環境，各鄉鎮市公所也都有協助民眾清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與在地清潔隊聯絡安排清運，切勿任意丟棄，造成環境髒亂。

環保局指出，二月八日小年夜排定特定時間清運的公所有田中、秀水、社頭、永靖、二水等鄉鎮公所，全縣僅線西鄉停收垃圾，其餘正常收運；二月九日除夕排定特定時間清運的公所則有芬園、秀水、福興、線西、伸港、社頭、永靖、大村、田中、溪州、竹塘、二水等鄉鎮，其餘正常收運。

二月十日大年初一排定特定時間清運的公所有和美、埔心、北斗等鄉鎮，其餘停止收運；二月十一日大年初二排定特定時間清運的公所有和美、社頭、永靖、埔心、溪湖、田中、北斗等鄉鎮，其餘停止收運；二月十二日大年初三排定特定時間清運的公所有和美、社頭、永靖、埔心、溪湖、田中、北斗等鄉鎮，其餘停止收運；二月十三日大年初四排定特定時間清運的公所有和美、社頭、埔心、田中、北斗、埤頭等鄉鎮，其餘停止清運。二月十四日大年初五排定特定時間清運的公所有芬園、秀水、福興、線西、伸港、社頭、永靖、大村、田中、溪州、竹塘、二林等鄉鎮，另埤頭鄉定點定時收運，二林鎮停止收運，其餘公所恢復正常收運。

環保局表示，民眾也可透過各鄉鎮市公所網站或臉書，查詢清潔隊垃圾清運詳細資料；二月十五日起全縣恢復正常收運垃圾，呼籲民眾配合各鄉鎮市公所垃圾清運時間，將家中垃圾投入垃圾車，以維護環境清潔。

彰化縣環保局昨天公布春節期間垃圾收運時間，方便民眾安排打掃居家環境。（資料照，彰化市公所提供）

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