平地也能種出高價咖啡！大學老校長自創「威士忌咖啡」香氣迷人

陳世雄教農民做含有威士忌風味的咖啡。（記者顏宏駿攝）

2021/12/23 09:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕平地也能種出高價咖啡！前明道大學校長陳世雄協助小農擴展「咖啡商機」，他自創「酒釀咖啡」，也就是把國產咖啡豆拿來泡酒，再脫殼烘焙，味道多了「威士忌」的香味，令許多咖啡行家讚賞不已，今天他在自家農場教農友如何種出這款「威士忌咖啡」。

陳世雄在自家農場栽種近百棵的咖啡樹，他採有機栽種，多年來總思考如何種出高海拔咖啡那種醇厚的香氣。陳世雄說，在一偶然的機會接觸到台中后里酒莊業者，激盪出「咖啡酒」的想法，也就是把生咖啡果倒入橡木桶，再加入糖、水和酒麴酵母，經過2、3個月的低溫發酵，就能產出「咖啡酒」，濾掉酒液，把釀製後的咖啡豆曬乾、脫殼、烘焙就能產出香味獨特的「酒釀咖啡」，剩餘的酒液還能拿來當附產品送人。

咖啡行家林維蒲說，這款經過「酒釀」處理的咖啡，味道濃烈，很有個人風格，「我原本以為校長在一般咖啡加入威士忌」，原來是乾燥過的酒釀咖啡，它散發天然威士忌的風味，就是這股酒香讓人「驚為天物」，唯一美中不足的是咖啡豆經浸泡軟化，脫殼乾燥後，咖啡豆變得「其貌不揚」，但這種散發天然酒香的咖啡味實在太迷人了。

陳世雄說，台灣咖啡的消費量十分驚人，多年下來也造就出許許多多的咖啡行家，如何創造咖啡多元的風味，可以透過品種改良或種植的方式，他用「酒釀」只是方法之一，也希望國人可以用創意發想，讓咖啡的味道更多元。

陳世雄表示，他的酒釀咖啡不多，又因多了釀酒的工序，因此在訂價上以國產咖啡為基準，再多加2成，他強調，台灣咖啡種植面積越來越大，大家紛紛往高海拔山區種植，平地咖啡如何創造差異化？他只是用了一招「酒釀」就產生獨特的味道，他鼓勵咖啡農多方嘗試，利用創意，種出或創造出自己獨特風味的咖啡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳世雄教農民做含有威士忌風味的咖啡。（記者顏宏駿攝）

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