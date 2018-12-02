沙王儲G20露臉 中俄熱英法冷

2018-12-02

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德上月卅日在阿根廷舉行的廿國集團高峰會（G20）上，與俄國總統普廷、中國國家主席習近平互動熱絡，不過歐洲領袖對他態度冷淡，並針對沙裔美籍異議記者哈紹吉之死與葉門內戰提出警告。

哈紹吉十月初在土耳其的沙國領事館內遭殘忍殺害，激怒沙國盟邦，疑似幕後主謀的沙國王儲穆罕默德飛往布宜諾斯艾利斯出席G20領袖峰會，顯示他仍大權在握。三十三歲的他與普廷見面時，堆滿笑臉，兩人還擊掌握手並擁抱，宛如好友重聚。據報導，兩國已達成減產石油的協議，普廷一日還將與穆罕默德會面，商討沙國在俄國高達二十億美元的投資。

不過，法國總統馬克宏顯然沒有給穆罕默德好臉色。在被捕捉到的麥克風片段中，面露尷尬微笑的穆罕默德，以英文對表情嚴肅的馬克宏說，「別擔心」，馬克宏回應，「我告訴你，我真的擔心」，「你知道我的意思，你從不聽我的話，我是說話算話的人」。低頭略顯侷促的穆罕默德說，「我有聽你的話。沒問題的，我可以處理它」。法國總統府表示，馬克宏向穆罕默德提到，歐洲希望國際調查人員參與哈紹吉之死的調查，並針對沙國聯軍在葉門的攻擊，強調有「政治解決的必要」。

穆罕默德也與美國總統川普及其女兒伊凡卡交談，白宮官員表示，這只是相互寒暄、客套。川普也說，「我們沒有進行討論，或許我們會有，但還未有過」。英國首相梅伊會晤穆罕默德時臉色鐵青，警告涉及哈紹吉案的凶手都必須繩之以法。英國每日郵報形容，梅伊臉色看來像是會殺人。

中國新華社報導，習近平與穆罕默德會面時表示，中國堅定支持沙國推動經濟多元化與社會改革。穆罕默德則表示，沙國支持中國的一帶一路倡議，希望繼續深化兩國能源等合作。

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