質疑用公帑辦皇室儀式 文仁親王挨批違憲干政

2018-12-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本天皇明仁次子、秋篠宮文仁親王日前罕見批評政務，質疑以公帑舉辦帶有強烈宗教色彩的新天皇登基相關儀式「大嘗祭」是否恰當，結果立即遭日本政府打臉，政府以公帑舉辦該儀式的既定方針不變。文仁此言也引發皇室違憲干政的疑慮。

十一月三十日是文仁五十三歲壽辰，他上週偕妻紀子妃舉行記者會，但內容當天才曝光。文仁在記者會上表示，預定明年十一月舉行的「大嘗祭」具高度宗教性質，有鑑於日本憲法明定日本為政教分離國家，「以公帑舉辦宗教色彩強烈的儀式是否不太適當」。文仁稱曾向宮內廳表達此意見，但並未獲得接納。文仁過去曾主張，宗教儀式應使用天皇家族私人日常經費「內廷費」舉辦。

但日本政府早在今年四月的內閣會議上，就已確定新天皇即位儀式的相關事宜，包括將「大嘗祭」定位為「官方的皇室活動」，及確定以公帑舉辦。

日本憲法禁止皇室干預政務，文仁在兄長、皇太子德仁登基後，將成為順位排名第一的皇位繼承人，如今竟對政府決定提出異議，不免引人側目。日本內閣官房副長官西村康稔三十日在記者會上表示，這只是文仁個人看法，政府的既定方針不變。

證實真子公主婚事觸礁

文仁在記者會上還提及長女真子公主與未婚夫小室圭的婚事，指稱若無法得到多數人認同且為此感到開心，無法舉行等同於婚約的納采之儀，證實真子公主的婚事已經觸礁。

據信，兩人的婚事受阻，與小室圭的母親被媒體踢爆有金錢糾紛有關，文仁說，真子與小室若仍想結婚，「應該做出與此相符合的對應，以求將問題解決」。小室已於今年八月赴美留學三年。

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