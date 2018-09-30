近百年最奪命的五大海嘯

◆二○○四年十二月廿六日發生的印度洋大地震，芮氏規模九．一，釋放相當於二．三萬顆廣島原子彈爆炸的能量。但震後引發的海嘯沒有預警，以致東南亞及南亞地區民眾來不及疏散，受創最劇的印尼罹難者超過十七萬人，多數集中在蘇門答臘島北端亞齊省；印度洋周邊其他國家合計也有近五萬人死於這場海嘯，為人類有史以來最嚴重天災之一。
◆二○一一年三月十一日東日本大地震，芮氏規模九．○，威力創日本紀錄。當時引發高達十公尺以上的海嘯，造成近一．九萬人喪命或失蹤。巨大海嘯也導致福島第一核電廠反應爐爐心熔毀與大量放射線釋出。
◆一九九八年七月十七日，一連兩起芮氏規模七．○強震，衝擊太平洋島國巴布亞紐幾內亞，引發的海嘯侵襲該國北部沿岸，官方公告的保守死亡人數逾兩千人，實際可能上看六千至八千人。
◆一九七六年八月十七日凌晨，芮氏規模七．九的菲律賓民答那峨島地震，引發五公尺高海嘯，捲走當時正在睡夢中的數千人，官方預估罹難人數介於五千至八千人，為菲律賓史上最嚴重天災之一。
◆一九六○年五月廿二日發生的智利大地震，芮氏規模九．四至九．六，創人類地震觀測史紀錄。在太平洋另一端日本引發的海嘯高達五公尺，智利、夏威夷、菲律賓、澳洲東南部與阿拉斯加的阿留申群島也受衝擊，奪走近六千條性命，包括逾五七○○名智利人、一四二名日本人與六十一名夏威夷人。
整理：編譯周虹汶
資料來源：法新社