麥肯遺缺 傳親台派急先鋒接手

2018-08-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿五日因腦癌辭世的美國共和黨重量級聯邦參議員麥肯，生前強力反共並堅定支持中華民國，他遺留的參議院軍事委員會主席一職及挺台遺志，廿八日傳出可望由今年二月曾率團訪台的八十三歲同黨戰友殷霍夫（James Inhofe）接班。殷霍夫是中國學者眼中的「親台派急先鋒」，比麥肯「有過之而無不及」，若他接任參院軍委會主席，恐將成為中國政府亟欲對付的另一號人物。

殷霍夫是參院軍委會的共和黨第二號人物，僅次於麥肯，麥肯去年十二月抗癌治療以來缺席的參院軍委會會議與聽證會，一直由他代行主席角色，兩人今年才合力促成遠超過總統川普預期的七．一六億美元《二○一九財政年度國防授權法》通過。殷霍夫來自川普囊括六成五選票的奧克拉荷馬州，也主張美國維持強大軍力，但他不像麥肯常與川普針鋒相對。在軍事預算與杜絕浪費等問題上，殷霍夫對國防部較為寬鬆，若他擔任參院軍委會主席，美國國防開支可能進一步增加。

另一方面，殷霍夫為「參議院台灣連線」（ＳＴＣ）共同主席，和麥肯一樣力挺台灣，甚至更積極推動美台軍事、政治關係。他曾致信川普，要求將美國最先進的F-35閃電Ⅱ匿蹤戰機賣給台灣，也呼籲白宮派遣內閣成員出席美國在台協會台北新館今年六月落成典禮。

對此，中國人民大學國際關係學院副教授刁大明在中共機關報《人民日報》旗下《環球時報》指稱，「與麥肯的鷹派立場與意識形態偏見相比，殷霍夫可謂有過之而無不及」，指他是「親台派急先鋒」，鼓吹對台軍售、提升美台關係，若真主導參院軍委會，「勢必要為兩岸關係持續輸送新的更大的不確定性」，大事「不好！」