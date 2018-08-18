Google自宮返中 員工連署抗議

2018-08-18

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國網路新聞網站「攔截」（The Intercept）本月初披露，搜尋引擎龍頭Google為重返中國，秘密研發過濾版搜尋引擎，以封鎖中國禁止的內容，進而符合北京嚴峻的審查規範。紐約時報十六日報導，約一千四百名Google員工連署抗議信函，要求公司公開透明，以便讓他們理解其工作的倫理後果。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）則表示，要在中國推出搜尋產品還有一段距離，且連是不是要推出都還不明朗。

連署要求公司公開透明

該封在Google內部溝通系統上流傳的信函寫道，代號「蜻蜓」（Dragonfly）的新計畫，以及公司似乎有意遵守中國審查要求，「引發緊急的道德與倫理爭議」，目前我們沒有取得所需的資訊，「我們急切需要更大的透明度、在議案討論上佔一席之地，及對明確、公開之程序的承諾。Google員工必須知道我們建造的是什麼。」信函也敦促Google讓員工參與公司產品的倫理檢視、任命外部代表以確保透明度，並公布爭議計畫的倫理評估。

Google對該信函沒有回應。不過Google員工十六日稍晚在每週員工會議上，已公開對執行長皮查伊和管理高層就「蜻蜓」計畫提出質疑。前一天，在Google內部軟體系統Dory上一個首要的提問就是「Google是否已喪失其倫理基準？」Google員工可在該系統投票決定高層應回答的問題。

消息來源指出，皮查伊在該會議上說，Google確實有興趣擴大在中國的業務，不過「還沒接近」在中國推出搜尋產品，而且是否將推出，或可否推出，「都還非常不明朗」，他說，公司「處於探索階段已有一段時間，且也探討了許多選項」，若接近有確切的計畫，「我們絕對公開透明」。出席會議的Google共同創辦人布林也說，在中國的業務進展「緩慢且複雜」，對任何計畫的決定都需要「一套的權衡取捨」。

中國審查趨嚴 返中更難

二○一○年Google因不滿中國的審查與駭客入侵，而將搜尋引擎退出中國，對於該決定，布林位居關鍵，當時他批評中國有蘇聯「極權主義的特徵」，並強調Google的座右銘是「不作惡」。然而，八年來中國緊縮審查政策，這讓Google要如何合理化其重返成為難題，香港立法會議員莫乃光也說，若Google在中國推出審查版搜尋產品，恐對中國當局的審查作為賦予正當性。Google目前在中國約有七百名員工，主要為銷售與工程人員。