紐西蘭國防白皮書 批中破壞穩定

2018-07-07

若澳洲遇襲 紐國必會回應

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐西蘭國防部六日公布國防白皮書「戰略防衛政策聲明」，罕見直言批評中國，指中國於南太平洋地區影響力日增，可能破壞區域穩定；紐西蘭會承擔起作為太平洋國家的責任，若鄰國澳洲遭遇直接軍事攻擊，紐國也必會回應。同日澳、紐官員表示，兩國九月將與南太平洋島國鄰邦簽訂新的安全協議。

上一次紐國公布國防白皮書已是兩年前。紐國國防部長馬克強調，世界正在改變，強權競爭已再度浮現，紐國防衛戰略必須與新聯合政府的價值和原則一致。馬克拒絕評論中國威脅的規模，卻不忘提醒鄰邦，指部分南太平洋島國發現，他們正創造讓其他國家佔便宜的機會，接受國際貸款的同時可能也要承擔其他義務。

白皮書指強權競爭和複雜的跨國威脅正以前所未見的方式干擾紐國處境，中國更為自信獨斷地在亞洲追求利益，已造成與美國等國家間的緊張；且中國在融入國際秩序之際，並未採納如人權、資訊自由等共同價值。白皮書指出，中國正現代化其軍隊及增強其能力，這反映出該國的經濟與領導人的野心；紐西蘭國家安全與太平洋地區的穩定直接相關，未來紐國應加強與澳洲以及包括美、英、加拿大和澳洲在內的「五眼聯盟」國家的安全合作關係。

傳統上，澳紐是南太平洋的兩大要角，但兩國在區域間的影響力正輸給中國。紐西蘭已宣布，將提高近三分之一的國外援助，部分是為反制中國日增的影響力。

澳紐等國領袖預計於九月在諾魯舉行的十八國「太平洋島國論壇」上簽署新安全協議。澳洲內務部長達頓指出，新協議包括國防、法律及人道協助等議題，將是二○○○年「比克塔瓦宣言」的延續。該宣言創造集體回應區域危機的架構。例如，澳洲領導的多國安全武力於○三年前往索羅門群島平息其內戰，於去年結束任務。

對協議細節， 澳洲國際發展部長費拉凡迪─威爾斯辦公室未立即回應。今年一月， 費拉凡迪─威爾斯曾批評，中國對貧窮太平洋島國的援助計畫創造「白象」（意指華而不實，浪費錢又無用的基礎設施），此言引起中國抗議。

澳洲減金援 中國趁機介入

澳洲是太平洋島國最大援助國，今年金援為一．二九億美元，但因面臨預算赤字，對外經濟援助預算將降低最低水平，為中國開啟大門。中國是斐濟、萬那杜及巴布亞紐幾內亞的主要援助國，但否認藉此發揮影響力。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」評估，中國在該區域的金援正大幅增長，○六至一六年約斥資十七．八億美元。對於中國傳出在萬那杜建設軍事基地，澳洲總理滕博爾已發出警告，澳洲上個月也宣布將與萬那杜協商雙邊安全協議。