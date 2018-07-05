中國剛果爆秘密交易 進口瀕臨絕種動物

2018-07-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕國際保育和動物權組織「生而自由基金會（Born Free Foundation）」等十六個保育團體指控，一封由非洲剛果民主共和國（ＤＲＣ）環境部長尼昂戈洛（Amy Ambatobe Nyongolo）署名、六月八日寫給中國「天津駿恆國際貿易有限公司」執行長劉銘亨（Liu Min Heng，譯音）的信件顯示，似已同意向山西太原動物園與浙江安吉縣中南百草園（即動物園），提供包括十二頭山地大猩猩在內的七十二隻瀕臨絕種動物。

由於剛果目前並無圈養繁殖計畫，若同意出口，必須從野外捕捉這些瀕危物種，因而引發動保組織激憤。

英國「衛報」報導，「保育剛果（Conserv Congo）」創辦人卡辛加（Adams Cassinga）在「推特」上張貼信件內容，其中提及十二頭山地大猩猩、十六頭倭黑猩猩（bonobo）、十六頭黑猩猩、八隻非洲海牛，以及二十頭歐卡皮鹿（okapi，或稱㺢㹢狓）。 一名消息人士將該信洩漏給卡辛加，他因此發起阻止剛果當局出口這些野生動物的請願活動，已獲至少近三千人響應。

前述十六個保育團體指出，遷移野外的大猩猩、黑猩猩違反國際法，而在野外捕捉大猩猩，往往會導致其整個社群瓦解、家族成員遭殺害，帶來災難性後果。

在寫給劉銘亨的回信中，尼昂戈洛除了答應輸出這些瀕危動物外，還提到派遣一支專家小組前往中國，確保這些外來物種的引進及保育。信中可見前述兩座中國動物園與「剛果自然保育研究所（ＩＣＣＮ）」的協議。對此，ＩＣＣＮ特地發表公開信澄清，呼籲剛果政府尊重簡稱「華盛頓公約」的「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（ＣＩＴＥＳ）」。尼昂戈洛則否認已同意出口計畫，強調不會利用這些動物交換金錢利益。

生而自由基金會總裁崔佛斯（Will Travers）認為，對經濟拮据的非洲國家而言，中國龐大的投資或許有其吸引力，但不應以犧牲非洲的珍禽異獸為代價。中國有責任確保其在國際間的各項活動，不會傷害處境艱難的野生動物。